Arévalo perfila decisión final y plantea que el nuevo fiscal general deberá rescatar el MP

El presidente Bernardo Arévalo reveló este lunes 4 de mayo detalles de las entrevistas realizadas a los seis aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), y reiteró que la persona designada deberá encabezar un proceso de rescate institucional.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que las entrevistas se realizaron la semana pasada, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, como parte de la coordinación entre el Ejecutivo y el MP.

“En las seis entrevistas que realicé pude evaluar muchos aspectos que van más allá del análisis formal que se hizo en la comisión de postulación”, afirmó.

Arévalo indicó que en los encuentros se abordaron los principales desafíos que enfrenta el MP, institución que, según el gobernante, atraviesa un momento crítico y requiere un liderazgo que la recupere.

“Se encuentra en un proceso crítico y requiere un liderazgo que lo rescate para fortalecerse y responder a las expectativas y demandas de la ciudadanía”, expresó.

El presidente señaló que anunciará su decisión una vez concluya el plazo de impugnaciones contra los candidatos, conforme al proceso legal. Recalcó que la elección responde a su obligación constitucional y a la necesidad de un perfil íntegro, comprometido con la democracia y contrario a la corrupción.

Además, enfatizó que el nuevo fiscal general no responderá a intereses del Ejecutivo.

“La persona que quedará a cargo del Ministerio Público no está al servicio del presidente o del Gobierno, sino que sirve a la nación”, aseguró.

El mandatario agregó que el próximo titular del MP deberá marcar una diferencia en la conducción de la institución y contribuir a una nueva etapa en la justicia del país.

Los aspirantes finalistas al cargo son los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. Elección de fiscal general, MP de Guatemala, Ministerio Público, Bernardo Arévalo,