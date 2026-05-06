MP espera abrir un proceso de transición con el fiscal designado, Gabriel García Luna

La renovación de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), entra a su recta final, luego de que el presidente, Bernardo Arévalo, designara a Gabriel García Luna como el sucesor de Consuelo Porras, al frente del ente de investigación.

Al respecto, este miércoles 6 de mayo, el MP respondió por escrito que esperarían un proceso de transición con el nuevo fiscal designado, esto luego de que su nombramiento se haga oficial con la publicación del acuerdo gubernativo en el Diario de Centro América.

"Posteriormente a esta formalidad, esperaríamos poder tener un acercamiento con el fiscal general electo, con la finalidad de iniciar el proceso de transición", respondió la Fiscalía.

García Luna fue anunciado como el nuevo fiscal general la noche del pasado martes 5 de mayo y hasta este miércoles no se había abierto ningún canal de comunicación entre el funcionario designado y las autoridades salientes.

"Se espera que dicho contacto se formalice en el marco del proceso administrativo correspondiente", dijo la Fiscalía General a través de su departamento de comunicación.

Informe anual

Como parte de los pasos a seguir de las autoridades salientes del MP, es el informe anual de trabajo, el cual recoge las acciones implementadas en cada unidad de trabajo de la Fiscalía General y forma parte de la memoria de labores.

En el 2025, el informe fue presentado por la fiscal general, María Consuelo Porras, en un evento en donde estuvieron les jefes de las Fiscalías, pero con acceso limitado a la prensa.

Este año, el último de los ocho años de gestión de Porras, todavía es incierto el mecanismo que utilizarán para difundir la información. Se informó que "oportunamente se estará brindando la información correspondiente sobre cómo se procederá con los medios de comunicación", para cubrir el evento.

Ahora, sobre la toma de posesión del nuevo fiscal, el próximo 17 de mayo, "los detalles logísticos y de prensa se definirán una vez se establezca la cordinación con el fiscal general electo, o su equipo de transición designado", indicó el MP.