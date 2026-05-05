Sector empresarial pide gestión transparente a Gabriel Estuardo García Luna, nuevo fiscal general

El sector empresarial, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), se pronunció este martes 5 de mayo sobre la designación de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), por parte del presidente Bernardo Arévalo.

En comunicados por separado, las tres organizaciones coincidieron en destacar la importancia del proceso de designación y su impacto en la certeza jurídica y el fortalecimiento institucional del país.

El CACIF señaló que el sector privado organizado reconoce el proceso de designación del fiscal general del Ministerio Público y valora su desarrollo conforme a la ley y su aporte al fortalecimiento institucional.

“El sector privado organizado reconoce el proceso de designación de la Fiscalía General del Ministerio Público, valorando su desarrollo conforme a la ley y su aporte al fortalecimiento institucional del país”, detalla el CACIF.

“La elección del Fiscal General para el período 2026-2030, realizada dentro del marco legal y de los plazos establecidos, mediante un procedimiento público, constituye un paso importante para consolidar la certeza jurídica y fortalecer la confianza en las instituciones”, refiere.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala hizo un llamado a que la gestión de la nueva autoridad del MP se conduzca con apego a la ley, priorizando la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“Como sector industrial, valoramos la culminación de este proceso de designación y reconocemos la importancia de que se haya concluido dentro del marco legal y plazos correspondientes como parte del fortalecimiento democrático del país”, indica la CIG.

Además, señala: “Hacemos un llamado a que la gestión de la nueva autoridad se conduzca con estricto apego a la ley, priorizando la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

En tanto, la Cámara del Agro de Guatemala destacó el papel del Ministerio Público como institución autónoma clave para el cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica.

“Ante la designación del fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, realizada por el presidente de la República conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a partir de la nómina remitida por la Comisión de Postulación, la Cámara del Agro de Guatemala reitera la importancia del Ministerio Público como institución autónoma encargada de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y del ejercicio de la acción penal pública”, señala.

Además, refiere que el Ministerio Público constituye un pilar fundamental del Estado de derecho y una condición indispensable para la certeza jurídica, la seguridad y el desarrollo de la actividad productiva.

El sector privado organizado reconoce el proceso de designación de la Fiscalía General del Ministerio Público, valorando su desarrollo conforme a la ley y su aporte al fortalecimiento institucional del país. #ComunicadoCACIF



Lee la postura completa aquí: https://t.co/dy0SG40zxm pic.twitter.com/CY9m6xonE7 — CACIF (@CACIFGuatemala) May 6, 2026

Hacemos un llamado a que la gestión de la nueva autoridad se conduzca con estricto apego a la ley, priorizando la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.



Lee la postura aquí: https://t.co/rdqaTqUDfc pic.twitter.com/Z0SBBqFTrZ — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) May 6, 2026

Cámara del Agro de Guatemala ante la designación del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el período 2026–2030 pic.twitter.com/yqJw7aKTz5 — Cámara del Agro (@CamagroGuate) May 6, 2026

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