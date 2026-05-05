Arévalo designa a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo

El presidente Bernardo Arévalo designó este martes 5 de mayo a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), quien, a partir del 17 de mayo, sustituirá a María Consuelo Porras Argueta en el cargo.

La designación de García Luna se dio luego de un proceso de postulación marcado por acciones legales derivadas de inconformidades por la exclusión e inclusión de determinados aspirantes.

El mandatario eligió al nuevo fiscal de entre una lista de aspirantes integrada también por Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, quienes fueron seleccionados por la comisión de postulación.

Previo a que Arévalo diera a conocer su decisión, el mandatario dijo en conferencia de prensa que el MP “se encuentra en un proceso crítico y requiere un liderazgo que lo rescate para fortalecerse y responder a las expectativas y demandas de la ciudadanía”.

Además, enfatizó que el nuevo fiscal general no responderá a intereses del Ejecutivo.

“La persona que quedará a cargo del Ministerio Público no está al servicio del presidente o del Gobierno, sino que sirve a la nación”, aseguró.

El mandatario agregó que el nuevo titular del MP deberá marcar una diferencia en la conducción de la institución y contribuir a una nueva etapa en la justicia del país.

García Luna sustituirá, a partir del 17 de mayo, a la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, en el cargo desde el 2018 y quien ha sido sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.