EE. UU. mantendrá presión comercial y de contención migratoria sobre Guatemala, advierte analista

La comparecencia del embajador designado de los Estados Unidos en Guatemala, Juan Rodríguez, ante el Senado el 28 de abril, delineó una política hacia el país centrada en resultados para Washington, principalmente de control migratorio, cooperación en seguridad y contención de influencias externas.

Más que un replanteamiento, según el análisis de Roberto Wagner, internacionalista y docente universitario, la exposición del diplomático confirmó que la estabilidad institucional guatemalteca es leída de interés estratégico estadounidense, y no representa un giro en la estrategia de Washington, sino la continuidad de una línea centrada en sus intereses prioritarios.

Migración: prioridad estratégica

En ese contexto, explicó que la migración seguirá siendo el eje principal de la relación bilateral. “El interés de Estados Unidos es que nosotros detengamos la migración irregular. Pero depende de Guatemala que se hagan los cambios en las condiciones estructurales para resolverlo”, apuntó.

Añadió que el fenómeno migratorio es recurrente, ya que una parte importante de los retornados intenta salir nuevamente del país. “De diez retornados, seis lo intentan otra vez y tres lo logran”, citó como referencia al fenómeno que, aún con variaciones, es persistente.

Según el experto, esto evidencia que autoridades estadounidenses insistirán en que las soluciones deben enfocarse en generar condiciones internas que reduzcan la migración.

El eje central del planteamiento del embajador designado sobre la migración, fue abordado no como fenómeno social sino como asunto de seguridad.

Rodríguez planteó reforzar la cooperación para frenar la migración irregular, desarticular redes de tráfico y acelerar retornos, en línea con una política que desplaza el control fronterizo hacia países de origen y tránsito. Bajo esta lógica, Guatemala se configura como un actor funcional en la contención migratoria.

China, Taiwán y el valor estratégico de Guatemala

Sobre la advertencia de Rodríguez en torno a China, el analista planteó que Guatemala ya ocupa una posición clave en la disputa geopolítica regional por mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, en un contexto en el que varios países de Centroamérica han cambiado su reconocimiento hacia Pekín en los últimos años.

En ese escenario, el país se ha convertido en uno de los aliados más relevantes de Taiwán en el hemisferio, tanto por su peso demográfico como económico, lo que le da un valor estratégico adicional en la política exterior de Estados Unidos.

“Ya somos el baluarte frente a China. Somos de los pocos países que reconocen a Taiwán y, en términos demográficos y de Producto Interno Bruto, el más grande. […] pero no hemos sabido aprovechar esa relación”, afirmó Wagner.

El analista sostiene que esa posición no se ha traducido plenamente en beneficios tangibles, como mayor inversión o acceso a mercados o transferencia tecnológica, ni desde Taiwán ni desde Estados Unidos.

La presión geopolítica no es menor, ya que China ha incrementado su presencia en la región mediante inversión, infraestructura y cooperación, lo que ha llevado a varios países a replantear sus alianzas.

En ese contexto, el desafío para Guatemala según Wagner no es solo mantener su alineación, sino capitalizarla.

“Es momento de que el país realmente le saque provecho a estas relaciones y evalúe qué beneficios puede obtener de mantener su vínculo con Taiwán en relación con Estados Unidos”, añadió.

Según el análisis, esto implica una estrategia más activa de negociación que permita convertir su posición geopolítica en ventajas concretas para su desarrollo económico y su inserción internacional.

Comercio: tensiones bajo “America First”

En materia comercial, el analista señaló que la política impulsada por el presidente Donald Trump ha modificado las reglas del esquema económico internacional, con un enfoque más proteccionista orientado a favorecer los intereses estadounidenses.

En ese contexto, explicó que se busca mantener una balanza comercial favorable para Estados Unidos y limitar la competencia en sectores sensibles, especialmente el agrícola.

“Se busca que Guatemala siga importando más productos estadounidenses que los que exporta hacia ese país, y proteger sectores como el agro”, explicó.

Advirtió que este será uno de los puntos más complejos en la relación bilateral, por lo que requerirá negociación constante.

“El agro va a ser una relación difícil […] es una situación que bajo la política de America First, Trump ha estado impulsando como doctrina [...] se tiene que seguir negociando”, expuso.

El analista también consideró que el futuro embajador podría actuar alineado con esa visión. “Va a ser — Rodríguez — como un vocero de esa línea — un pequeño Trump en Guatemala—, por lo que habrá que aprender a negociar en ese contexto”, apuntó.

Margen de acción de Guatemala

Finalmente, el analista subrayó que el rumbo de la relación dependerá de las decisiones del país frente a Estados Unidos. “Guatemala tiene que decidir si se alinea completamente o si negocia”.

Añadió que la relación actual refleja también decisiones acumuladas en el manejo de esa política. “La presión es fuerte, pero también es resultado de lo que se ha permitido”, concluyó.

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