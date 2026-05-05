Los aliados de Estados Unidos miran a Europa para construir un orden mundial posterior a Trump

Algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, como Canadá y el Reino Unido, advierten de que el sistema internacional de seguridad y comercio defendido por las potencias occidentales durante más de 70 años está irreparablemente roto, y que le corresponde a Europa forjar un nuevo orden mundial. El primer ministro canadiense, Mark Carney, quien a principios de este año advirtió de que el orden basado en normas había muerto, imploró a decenas de líderes reunidos en Armenia ayer que no se sometieran a un mundo más "transaccional, aislacionista y brutal".



“En mi opinión personal, el orden internacional se reconstruirá, pero se reconstruirá desde Europa”, dijo Carney en la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván. Los líderes mundiales están reevaluando sus relaciones con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump impulsa una agresiva política de "Estados Unidos primero" que ha puesto a prueba las alianzas tradicionales forjadas tras la Segunda Guerra Mundial. Trump impuso aranceles generalizados al resto del mundo, socavó repetidamente a los socios de la Otán y amenazó con anexionarse Groenlandia, territorio danés.



“Existe un imperativo moral para construir un mundo más próspero y justo”, dijo Carney. “Las reglas no limitan a las potencias hegemónicas”. Sin duda, los europeos siguen dependiendo de Estados Unidos para su seguridad, y según un análisis de Bloomberg Intelligence, los miembros europeos de la Otán podrían tardar más de 10 años en reforzar su sector de defensa. Además, los 15 miembros europeos más grandes de la alianza podrían necesitar aumentar la inversión entre US$340 mil y US$720 mil millones anuales. Muchos aliados estadounidenses buscan ahora unirse en un esfuerzo por consolidar su poder y rechazar el giro hacia la política de poder duro por parte de Estados Unidos y China, a medida que el orden establecido se desmorona gradualmente.



Carney se unió a casi 50 líderes, en su mayoría de países europeos, en la cumbre, que estuvo marcada por el debate sobre temas como la resiliencia democrática y la seguridad económica.

Fue la primera vez que se invitó a un líder de un país no europeo. El primer ministro canadiense defendió la creación de nuevas alianzas entre países medianos para contrarrestar las tácticas de presión e intimidación de las grandes potencias mundiales. Se suma así a un número creciente de líderes europeos que han comenzado a manifestarse con mayor firmeza contra Trump. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido el crítico más acérrimo de Trump en la Unión Europea, al calificar la guerra contra Irán de ilegal y al prohibir el uso del espacio aéreo español y de las dos bases estadounidenses situadas en su territorio para operaciones de apoyo a los ataques contra Irán.

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó recientemente que Estados Unidos está siendo "humillado" por los líderes iraníes y que no veía "qué salida estratégica están eligiendo ahora los estadounidenses". Las críticas han tenido consecuencias. Durante el fin de semana, Trump anunció que retiraría miles de tropas estadounidenses estacionadas en Alemania, al acusar a los países europeos de ignorar sus peticiones de ayuda en la guerra contra Irán y de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro energético mundial. En la Otán existe la suposición de que la relación con Estados Unidos empeorará antes de mejorar y que podría haber nuevas retiradas de tropas, según una persona con conocimiento de la situación que pidió no ser identificada, debido a la delicadeza del asunto.



Trump también prometió aumentar los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la UE al 25%, alegando que el bloque no había cumplido plenamente con un acuerdo comercial negociado con Estados Unidos. “No podemos negar que algunas de las alianzas en las que hemos confiado no están en la situación que desearíamos”, declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, en Armenia. “Existe más tensión de la que debería en las alianzas. Es fundamental que afrontemos esta situación como grupo de países unidos”. El presidente francés, Emmanuel Macron, se hizo eco de la opinión de que Europa necesita asumir un mayor control sobre su propia defensa.



“Estamos sufriendo las consecuencias de la excesiva dependencia cuando hablamos del apoyo estadounidense en materia de defensa y seguridad”, declaró Macron. “Seamos sinceros, este es el elefante en la habitación”. Trump lleva tiempo acusando a los aliados de la Otán en Europa de aprovecharse de la protección estadounidense en lugar de pagar más por su propia defensa.

El secretario general de la Otán, Mark Rutte, advirtió a los líderes europeos de que Trump está decepcionado por su reticencia a colaborar en la guerra de Irán. Carney afirmó que los aliados tendrían que forjar alianzas que fueran más allá de la alimentación, la energía y la defensa, para incluir áreas como las comunicaciones espaciales, los semiconductores y los minerales críticos.



“Nuestro imperativo estratégico es desarrollar estas capacidades soberanas con los socios más confiables”, afirmó. “Sabemos que la nostalgia no es una estrategia”.