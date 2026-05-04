SIP expresa preocupación por retiro de visas a directivos del diario La Nación en Costa Rica

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la revocatoria de visas por parte del gobierno de Estados Unidos a miembros de la junta directiva de Grupo Nación, de Costa Rica, empresa editora del diario La Nación y otros periódicos y revistas.

Se trata de una medida sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos, según confirmó el 2 de mayo el diario La Nación.

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas”, afirmó el medio costarricense en un comunicado. “Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la junta directiva de un periódico generalista e independiente”, aseveró La Nación.

La SIP considera que decisiones de esta naturaleza, que involucran a directivos de un medio independiente y de referencia, deben regirse por principios de transparencia y rendición de cuentas.

Según información publicada por distintos medios, incluido La Nación, estas revocatorias se enmarcan en una lista más amplia de cancelaciones de visas que alcanzan a magistrados, exdiputados, el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y otros actores del ámbito político e institucional de Costa Rica, en lo que ha sido descrito como una escalada de presión diplomática.

El último episodio ocurrió el fin de semana, cuando el diario La Nación, uno de los medios más importantes de Costa Rica, con 79 años de existencia y al que Chaves suele criticar públicamente, anunció que a los miembros de su junta directiva les fue retirada la visa.

"Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a 'La Nación' durante 79 años", publicó el diario, que calificó como "inédito en la historia reciente de Costa Rica" que se retire la visa a los miembros de la junta directiva de un periódico "generalista e independiente".

La exprimera dama (2018-2022) y diputada opositora centroizquierdista Claudia Dobles remitió este 4 de mayo una carta a la presidenta electa, Laura Fernández, y al canciller, Arnoldo André, en la que preguntó si el Gobierno tuvo injerencia en el retiro de visas.

El Colegio de Periodistas, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica, emitieron un pronunciamiento en el que solicitaron al Gobierno costarricense pedir explicaciones a Estados Unidos.

"Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este Gobierno, sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático", indicó el pronunciamiento.

En ese contexto, indica la SIP, la inclusión de directivos de un grupo periodístico resulta particularmente sensible y amerita una explicación detallada.

La SIP indica que ha documentado en los últimos años un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica durante la administración del presidente saliente, Rodrigo Chaves, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, así como por un clima adverso para el debate público plural.

"En este contexto, resulta especialmente preocupante que medidas de este tipo afecten a una institución periodística como La Nación, que en sus casi 80 años de historia ha sido un pilar del periodismo independiente y un referente en la defensa de la libertad de expresión en la región", expresa la SIP.

“El uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, en casos que involucran a medios de comunicación, genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo”, señaló Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó: “La transparencia es un principio esencial en democracias consolidadas. Es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan decisiones que impactan a actores clave del ecosistema informativo”.

La SIP solicita a las autoridades correspondientes que brinden información clara y oportuna sobre las razones de esta decisión, en resguardo de los principios democráticos y del respeto a la libertad de prensa.

Según indicó La Nación, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica informó que la política del Gobierno es no comentar sobre los casos individuales de visas.

El diario, que publicó la noticia en la portada del 3 de mayo, sostuvo que llama la atención que “la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas”. La SIP pudo conocer que la noticia se dio en tres medios afines al Gobierno del presidente Chaves.

⚠️Se trata de una medida sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos. — SIP • IAPA (@sip_oficial) May 4, 2026

Entre las personas que perdieron el visado se encuentra el premio nobel de la paz y expresidente costarricense Óscar Arias (1986-1990; 2006-2010), constante crítico de las políticas estadounidenses; su hermano Rodrigo Arias, a quien le retiraron la visa cuando era presidente del Congreso; los magistrados de la Sala Constitucional Paul Rueda y Fernando Cruz, así como otros exdiputados de oposición.

Ante lo sucedido con La Nación, Óscar Arias criticó en redes sociales a Trump y Chaves, y aseguró que el común denominador de los costarricenses a quienes les han revocado su visa es ser personas que no simpatizan con el gobierno o que en algún momento discreparon con alguna de sus posiciones.

"El gobierno de Trump y el de Rodrigo Chaves piensan de manera muy parecida, ya que creen que nadie los puede criticar: al adversario, rival u opositor se le llama enemigo. A quien se atreve a criticar o discrepar con el gobierno de Chaves y de Donald Trump se le trata de silenciar con difamaciones, insultos, mentiras o calumnias", escribe Arias.

Chaves, quien terminará su gobierno el 8 de mayo, ha sido cercano a la administración Trump, con la que ha firmado acuerdos para recibir migrantes deportados y para integrar la iniciativa 'Escudo de las Américas' para la lucha contra el narcotráfico.