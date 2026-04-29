SIP condena muerte del periodista Carlos Humberto Cal Ical e insta a que se desarrolle una investigación exhaustiva

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical, en Guatemala, y en un comunicado publicado este miércoles 29 de abril instó a las autoridades a desarrollar una investigación exhaustiva, transparente y oportuna que permita identificar a los responsables, enjuiciarlos y esclarecer el móvil del crimen.

La SIP advirtió que este nuevo ataque profundiza el ciclo de violencia e impunidad que continúa amenazando al periodismo en las Américas.

El 26 de abril, Cal Ical, de 45 años, fue víctima de un ataque armado. Los agresores le dispararon en al menos cinco ocasiones, según informes de prensa. El crimen ocurrió cerca de su vivienda, en San Cristóbal Verapaz.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó sus condolencias a la familia del periodista y externó su solidaridad con los periodistas guatemaltecos.

Manigault subrayó que “el asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, afirmó: “Este crimen no solo enluta al periodismo guatemalteco, sino que envía un mensaje de intimidación a toda la prensa de la región”.

Ramos agregó: “No podemos permitir que la violencia silencie la labor informativa. Es imprescindible que el Estado garantice justicia y condiciones seguras para el ejercicio del periodismo”.

En Guatemala —según el informe aprobado en la reciente reunión semestral de la SIP— persisten los ataques contra periodistas en entornos digitales, incluidos actos de amenaza y hostigamiento, así como riesgos de acoso judicial vinculados a la cobertura de asuntos sensibles.

El informe señala que, en el interior del país, la concentración de poder en autoridades locales y la influencia de redes de crimen organizado obligan a algunos reporteros a cubrir determinadas zonas donde no son conocidos, como mecanismo para reducir riesgos.

Además, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz repudió el asesinato, exigió justicia e instó al Ministerio Público a actuar de inmediato, así como al Gobierno a implementar medidas de protección efectivas para los periodistas.

Para leer más: La SIP alerta en reunión semestral de un “oscuro horizonte” para el periodismo

La organización advirtió que el departamento donde ocurrió el crimen “es particularmente peligroso para quienes cubren conflictos sociales y ambientales”.

Su presidente, Renaldo Yash, señaló que Cal Ical ejercía el periodismo a través de redes sociales y, aunque no se habían reportado amenazas previas, no se descarta que el asesinato esté vinculado con su labor informativa, según la prensa local.

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