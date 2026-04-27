Periodista Carlos Humberto Cal Ical muere baleado en Alta Verapaz; APC-AV exige justicia

La Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV) publicó este lunes 27 de abril un comunicado en el que externa “su condena enérgica ante el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical”.

También indicó que la víctima era miembro activo de la APC-AV.

Según la información que compartió la asociación, el periodista fue víctima de un ataque directo con proyectiles de arma de fuego.

Agregó que el ataque se registró en San Cristóbal Verapaz, donde se reportó que el periodista sufrió una herida de bala el domingo 26 de abril.

“Este crimen se suma a un panorama desolador para el ejercicio periodístico en Guatemala. Alta Verapaz se ha consolidado como un foco principal de agresiones, donde los periodistas enfrentan intimidaciones”, advirtió la APC-AV.

Alertó: “La región es particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los comunicadores”.

La APC-AV exige al Ministerio Público y a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas efectuar una investigación exhaustiva, rápida y transparente para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales de este asesinato, y asegurar que no quede en la impunidad.

Al Gobierno le exige implementar de manera urgente medidas de seguridad efectivas y retomar los compromisos del Programa de Protección a Periodistas, “dado que el Estado tiene el deber ineludible de prevenir la violencia contra la prensa”.

Además, al Organismo Judicial le pide garantizar un sistema de justicia autónomo que sancione debidamente estos ataques, con lo cual envíe un mensaje firme de que las violaciones al derecho a la libertad de expresión no serán toleradas.

“El asesinato de Carlos Humberto Cal Ical no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de persecución sistemática contra el periodismo independiente en Guatemala, marcado por un aumento alarmante de la violencia y la criminalización”, afirmó.

Alertó de que los ataques contra la prensa socavan la democracia y el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.

Para leer más: El periodismo de Guatemala vive un “terrorismo judicial”, según la SIP

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