Muere Carlos Benigno Loarca, referente del periodismo en Quetzaltenango con más de 60 años de trayectoria

El periodista quetzalteco Carlos Benigno Loarca falleció este lunes 23 de diciembre, tras una trayectoria de más de 60 años en los medios de comunicación, en la que destacó como corresponsal de Prensa Libre en Quetzaltenango durante 30 años.

Loarca es reconocido como uno de los referentes del periodismo en el occidente del país y fue considerado el decano de la prensa quetzalteca, debido a su extensa carrera iniciada en 1955.

Nació el 8 de octubre de 1937 en la ciudad de Quetzaltenango. Egresado del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), desde joven mostró interés por el periodismo, motivado por su cercanía con redacciones y periodistas locales, donde observaba el proceso de elaboración de los periódicos.

Esa inquietud lo llevó a formarse en la Escuela de Periodismo en Guatemala y a complementar sus estudios por correspondencia en institutos de Argentina y México, lo que fortaleció su formación profesional en una época en la que el acceso a estudios especializados era limitado.

A lo largo de su carrera, incursionó en radio, televisión y prensa escrita, y consolidó una trayectoria marcada por su presencia en distintos espacios informativos, tanto locales como nacionales.

En el ámbito radial, trabajó como reportero en la Radio Nacional y participó en la creación del radioperiódico El Informador Quetzalteco, un espacio informativo que se mantuvo al aire durante décadas y se convirtió en un referente en Quetzaltenango.

Su trabajo también se extendió a organizaciones gremiales. Fue delegado de la Asociación de Periodistas Deportivos (ACD) de Guatemala y formó parte de la Asociación de Periodistas de Guatemala, desde donde contribuyó al fortalecimiento del ejercicio periodístico.

Por su trayectoria recibió varios reconocimientos:

Líder Nacional del Periodismo, otorgado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en 1988

Reconocimiento por la Libertad de Expresión del Pensamiento, concedido por asociaciones de periodistas de México y Guatemala, en 1996

Distinción “Noche de campeones”, en 1988

Durante una entrevista con el medio digital “Frente al micrófono”, Loarca relató que sus primeros pasos en el periodismo surgieron al observar el trabajo en un periódico local, experiencia que despertó su vocación y lo llevó a escribir sus primeros reportajes.

También recordó su paso por la radio y los desafíos de la profesión en sus inicios, cuando el acceso a espacios de locución era limitado y exigía preparación en distintas áreas del conocimiento.

Su trayectoria estuvo marcada por momentos complejos, especialmente durante el conflicto armado interno. Según relató, los periodistas debían manejar información de distintos sectores en medio de presiones, lo que lo obligó a salir del país en 1968, como parte de una etapa difícil para el ejercicio del periodismo.

Además de su labor informativa, participó en iniciativas de beneficio para Quetzaltenango, desde los medios de comunicación, al apoyar proyectos sociales, culturales y deportivos, así como esfuerzos comunitarios impulsados en la ciudad.

En sus reflexiones sobre el periodismo, destacó la importancia de la formación y el compromiso con la información, y advirtió sobre los cambios que han traído las nuevas tecnologías, especialmente el impacto de las redes sociales en los medios tradicionales.

Loarca también fue testigo del desarrollo de la radiodifusión en Quetzaltenango y de su papel como herramienta clave para informar a la población en distintas épocas, especialmente en momentos de crisis y cambios políticos.