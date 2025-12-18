La SIP pide investigar y esclarecer la muerte del periodista Jorge Agustín Zapeta

Justicia

La SIP pide investigar y esclarecer la muerte del periodista Jorge Agustín Zapeta

La SIP pidió a las autoridades de Guatemala que investiguen de manera "exhaustiva" la muerte del periodista Jorge Agustín Zapeta.

|

time-clock

Periodista Jorge Agustín Zapeta, fallecido en Suchi

El comunicador Jorge Agustín Zapeta fue localizado sin vida en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este jueves 18 de diciembre a las autoridades de Guatemala investigar de manera "exhaustiva" y esclarecer la muerte del periodista Jorge Agustín Zapeta, “para que no quede en la impunidad”.

Añadió que el reportero fue hallado sin vida el 16 de diciembre, en el departamento de Suchitepéquez.

El cuerpo del comunicador estaba semienterrado en un cafetal del municipio de San Pablo Jocopilas.

Pobladores exigieron a las autoridades que investiguen para esclarecer las causas de su muerte, pues, según las primeras pesquisas, el periodista se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas a pocos metros del lugar donde murió.

Según el informe policial, posiblemente Zapeta caminaba por el sector cuando cayó en una hondonada.

Mientras tanto, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) informó el miércoles 17 de diciembre, por medio de un comunicado, que, de acuerdo con familiares, Zapeta se encontraba desaparecido desde el domingo anterior y que días antes había recibido amenazas.

“Con varios años de trayectoria en el periodismo, Zapeta conducía un programa televisivo en la región denominado ‘Libertad de Expresión’, espacio que se había convertido en referente para la comunidad”, destacó la APG.

