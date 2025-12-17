Descartan mano criminal en la muerte del periodista Agustín Zapeta Aguilar

A las 16.15 horas del 16 de diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió una llamada en la que se alertaba sobre una persona fallecida en el sector conocido como El Aguacatal, aldea La Ladrillera, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.

La víctima fue identificada como Agustín Zapeta Aguilar, de 64 años, quien falleció por trauma cerrado de tórax causado por un golpe, según indicó este miércoles 17 de diciembre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las primeras pesquisas señalan que el periodista se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas a pocos metros del lugar donde murió. El informe policial indica que posiblemente Zapeta caminaba por el sector cuando cayó en una hondonada.

“Por el estado en que se encontraba, posiblemente sufre una caída en una hondonada; al golpearse la cabeza queda inconsciente y, por el estado en que se encontraba, se asfixia, causándole la muerte”, explica el informe.

Agregó que Zapeta presentaba varios golpes en el tórax. Además, los fiscales del Ministerio Público (MP) hallaron en la escena una cajetilla de cigarros y una botella de cerveza.

“Entrevistas realizadas a familiares y testigos referenciales indican que la persona fallecida se dedicaba al periodismo independiente. Por ser conocido en el área, conocidos y amigos lo invitaban a consumir bebidas alcohólicas”, detalla el informe.

De acuerdo con la Policía, la familia explicó que era costumbre que Zapeta no regresara a casa por dos o tres días cuando ingería bebidas alcohólicas.

Amenazas

Zapeta había recibido amenazas de muerte, según informó su familia el pasado martes. Además, durante una transmisión en vivo, el periodista hizo referencia a supuestas intimidaciones.

La noche en que el MP procesó la escena, el fiscal Noé Macario indicó que el cuerpo presentaba heridas producidas por arma blanca, pero el Inacif descartó esa versión.

Repudian la muerte del periodista

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) catalogó el hecho como un asesinato y condenó la muerte de Zapeta. Asimismo, solicitó al Ministerio de Gobernación que la investigación no quede en la impunidad.

“Ante este hecho, la Junta Directiva de la APG exige al Gobierno una inmediata investigación, pronta y exhaustiva, para procurar el esclarecimiento y evitar que este crimen quede en la impunidad. La APG se une al dolor de la familia y al gremio periodístico del sur occidente del país, que se encuentra consternado por este suceso que enluta a todos en estos momentos difíciles”, señaló en un comunicado.

La organización agregó que la familia había reportado la desaparición de Zapeta desde el domingo anterior y que días antes había recibido amenazas.