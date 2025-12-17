Hallan sin vida al periodista Jorge Agustín Zapeta Aguilar, en Suchitepéquez

El cadáver de Jorge Agustín Zapeta Aguilar, de 64 años, fue hallado semienterrado, la tarde del martes 16 de diciembre, en un cafetal de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, con señales de violencia.

Familiares indicaron que Zapeta Aguilar estaba desaparecido desde el lunes anterior.

Según el Ministerio Público, el hallazgo ocurrió en el sector conocido como El Aguacatal, en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.

Zapeta Aguilar trabajó durante más de 30 años en medios de comunicación y, según familiares, integraba una asociación de periodistas.

El hecho causó consternación entre pobladores, quienes exigieron a las autoridades que investiguen para esclarecer las causas de su muerte y deducir responsabilidades.

