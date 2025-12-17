Hallan sin vida al periodista Jorge Agustín Zapeta Aguilar, en Suchitepéquez

Sucesos

Hallan sin vida al periodista Jorge Agustín Zapeta Aguilar, en Suchitepéquez

El periodista Jorge Agustín Zapeta Aguilar fue hallado semienterrado en un cafetal, en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.

Óscar García

y

|

time-clock

El comunicador Jorge Agustín Zapeta fue localizado sin vida en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

El cadáver de Jorge Agustín Zapeta Aguilar, de 64 años, fue hallado semienterrado, la tarde del martes 16 de diciembre, en un cafetal de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, con señales de violencia.

Familiares indicaron que Zapeta Aguilar estaba desaparecido desde el lunes anterior.

Según el Ministerio Público, el hallazgo ocurrió en el sector conocido como El Aguacatal, en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.

Zapeta Aguilar trabajó durante más de 30 años en medios de comunicación y, según familiares, integraba una asociación de periodistas.

El hecho causó consternación entre pobladores, quienes exigieron a las autoridades que investiguen para esclarecer las causas de su muerte y deducir responsabilidades.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Marvin Túnchez

Marvin Túnchez

