Presunta implicada en la desaparición de un periodista en Jutiapa será investigada

Mujer quedó ligada a proceso, señalada en la desaparición de periodista en Jutiapa.

Agentes detienen a Yuricza "N", señalada en caso de desaparición de periodista en Jutiapa. Imagen del 17 de noviembre 2025. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas presentó las pruebas para que el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo “C” dictara auto de procesamiento contra Yuricza A. por el delito de obstaculización a la acción penal.

“El hecho está relacionado con el secuestro de un periodista. El caso se encuentra bajo reserva judicial”, informó este lunes 1 de diciembre el Ministerio Público.

El 17 de noviembre, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvieron a Yuricza A., de 30 años, en el barrio Latino, Jutiapa.

La orden de captura fue emitida por un juzgado de la capital el 3 de octubre del 2025, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La detención se efectuó como parte de la investigación por la desaparición de un periodista originario de Jutiapa, ocurrida el 7 de febrero del 2025 en la colonia Santa Bárbara, del mismo barrio, según informó la PNC en esa ocasión.

El 21 de febrero, varias organizaciones de prensa, tanto nacionales como internacionales, solicitaron a las autoridades guatemaltecas que investigaran la desaparición del periodista Milton René Orellana Polanco.

En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala indicó que la desaparición ocurrió en la colonia Santa Bárbara, en el barrio Latino. “Hacemos un llamado a la población para que colabore con cualquier información que ayude a dar con el paradero”, añadió.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Justicia Ministerio Público Periodistas 
