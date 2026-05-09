Primer pago de subsidio a combustibles será de Q175.5 millones, reporta el MEM

El funcionario refirió que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entregó al MEM el informe que debe emitir como parte del mecanismo para proceder al pago del subsidio a las compañías importadoras de diésel y gasolinas.

Agregó que el jueves se llevó a cabo una reunión del comité de programación y ejecución presupuestaria y que este viernes el Ministerio de Finanzas les asignaría la cuota presupuestaria respectiva para efectuar el pago entre ese mismo viernes y el lunes, por Q175.5 millones.

“Nos van a habilitar los recursos financieros porque los presupuestarios ya los tenemos”, para que el MEM, luego de hacer las validaciones correspondientes de forma y fondo, haga el pago correspondiente, agregó.

El subsidio entró en vigencia el 28 de abril último, consiste en Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolinas, para el plazo de tres meses, para lo cual se aprobó el monto de Q2 mil millones.

El pago se hará a los importadores de esos combustibles. Además, el MEM emite precios de referencia con base en precios internacionales, costos de importación, portuarios, fletes y márgenes.

El segundo pliego de precios de referencia, en vigencia del 5 al 11 de mayo, registró un alza de Q2.60 por galón de gasolinas y Q1.60 al diésel, el cual, según Barrios, se deriva del aumento de los precios internacionales.

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Disminución de presupuesto a ministerios

Para financiar el subsidio, el Decreto 11-2026 establece la disminución del presupuesto de algunos ministerios por Q808 millones: Defensa Nacional, por Q200 millones; Agricultura, por Q58 millones; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por Q550 millones (Q350 millones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q200 millones de la Dirección General de Caminos).

Al respecto, el viernes 8 de mayo fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 66-2026, emitido por el Minfin, en el cual se aprueba la distribución analítica de la disminución del presupuesto del Estado. El recorte se efectuó en el rubro de inversión física a los tres ministerios por el total del monto en mención.

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El 30 de abril ya se había emitido el acuerdo 65-2026 para dotar de ese presupuesto al MEM.

Además, el decreto establece que por los Q1 mil 192 millones restantes el Minfin debe efectuar los reordenamientos presupuestarios necesarios, pero aún no han sido divulgados.

Exponen dudas

La bancada Vos cuestionó a funcionarios del MEM, de la SAT y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) respecto de la implementación del subsidio y del procedimiento establecido en los reglamentos emitidos para tal efecto.

El parlamentario Orlando Blanco expuso las conclusiones de dicha reunión, indicando que el precio de referencia para la aplicación del subsidio es el precio internacional de los combustibles, pero consideran que debería ser el de la factura de importación.

Otro cuestionamiento mencionado por el diputado refiere que la SAT solo calcula el subsidio con el impuesto de ingreso, pero sin verificar que se está consumiendo el combustible. La crítica de Blanco se enfoca en que con ese mecanismo se paga por adelantado, porque no hay cruce con la factura electrónica que las estaciones de servicio emiten al consumidor.

Además, Blanco denunció en la reunión que hay tráfico de combustible de Guatemala hacia Honduras y, al no hacer el cruce con el dato de consumo, el país está subsidiando parte del combustible que se consume en el vecino país, y creen que con ello se pueden incrementar de forma ficticia los volúmenes de importaciones.

Los diputados pidieron más controles y verificaciones, ya que señalaron que los precios de los combustibles en los departamentos muestran un comportamiento que consideran anormal en relación con el período anterior a la crisis, lo cual podría provocar que los consumidores paguen más cara la gasolina.

También solicitaron a la Diaco y a la Contraloría General de Cuentas más acciones, ya que, según lo explicado en la reunión, no se han generado más denuncias al MP desde el 18 de marzo último.

En tanto, Herbert Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco, informó que han efectuado 610 verificaciones a estaciones de servicio desde el 28 de abril, y se identificaron alrededor de 80 gasolineras que no cumplían inmediatamente con la aplicación del subsidio, derivado de lo que establece el artículo 8 del reglamento, que se refiere a agotar primero la existencia de inventarios.

A estas se les dio un plazo de 10 días para responder al respecto, y aquellas que no atiendan la solicitud podrían ser objeto de una sanción, ya que el Decreto 11-2026 establece sanciones de 30 salarios mínimos, agregó.

Ordóñez dijo que recibido alrededor de 300 denuncias por medio del botón de alerta en la página electrónica de la Diaco.