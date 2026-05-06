Gasolinas pierden la mitad del efecto del subsidio por nueva alza, sectores argumentan que aumento es internacional

En la segunda semana de aplicación del subsidio, el precio de los combustibles muestra un alza de alrededor de Q2.60 por galón de gasolina y Q1.60 por galón de diésel, tanto en los precios en terminal (denominados Ex-Rack) como para el consumidor final, según los nuevos precios de referencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Al respecto, el MEM informó sobre los precios de referencia vigentes para la semana del 5 al 11 de mayo, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 189-2026, en el cual se regula el mecanismo de cálculo.

Consultado dicha institución acerca del aumento, refirió que los precios están sujetos al mercado internacional y que se utilizó el mecanismo mencionado. Este se aplica desde el 28 de abril, cuando entró en vigencia el subsidio (según el Decreto 11-2026 y su reglamento), y los precios de referencia se calculan para el plazo de una semana.

Al respecto, expendedores e importadores exponen su postura, mientras que un analista económico y financiero recomienda a las entidades implementar mayores controles.

La ministra de Economía, Gabriela García, dijo, luego de una citación en el Congreso, que el precio del barril de petróleo subió a US$106 y que el monto del subsidio por galón es fijo, independientemente de lo que ocurra en la fluctuación internacional del petróleo y sus derivados. Por ello, expuso, que a través de la Diaco, se debe asegurar que se aplique el subsidio y monitorear los precios.

“El hecho de que suba el barril de petróleo implica que va a haber un aumento no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, y el subsidio lo que hace es mantenerse en Q8 y en Q5”, indicó la funcionaria.

Acerca de los precios de los productos de la canasta básica, refirió que siguen estables y que se han mantenido dentro de lo normal de la temporada. Agregó que el hecho de que se otorgara el subsidio al diésel —que es el que más impacta en la cadena logística para el transporte de los productos de la canasta básica— ha ayudado a mitigar que se dispararan los precios, aunque insistió en que antes del subsidio estaban bastante estables.

Gasolineras

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), refirió que los precios máximos de referencia los emite la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM, con base en la fórmula establecida en el acuerdo ministerial.

El directivo argumentó que el mercado internacional ha tenido precios al alza y considera que ese comportamiento se refleja ahora en dichos precios de referencia, con vigencia desde el 5 de mayo.

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Consultado sobre el monto del incremento respecto de la semana pasada, expuso que, derivado de la aplicación del subsidio, en este momento son precios que califica como regulados, pero en los cuales también se refleja el alza. Señaló que, cuando se maneja el precio en el mercado, se critica al sector al señalarlo de las alzas, pero que se debe tomar en cuenta que el mercado internacional ha subido.

El ejecutivo mencionó que, con el mecanismo implementado por el MEM con base en la legislación y el reglamento aprobados, dicha institución toma los precios de la semana anterior, la cual marcó precios internacionales más altos.

Para estimar cada precio de referencia, el MEM usa datos de cinco días atrás, y el diferencial marcó esa alza, porque en ese plazo hubo incrementos importantes en el mercado internacional.

Respecto de cómo las gasolineras aplican el precio de referencia si aún tienen inventarios de la semana anterior —es decir, del 4 de mayo hacia atrás, cuando eran más bajos—, Meléndez dijo que se aplican desde el día en que cambian los precios semanales de referencia, porque el reglamento solo establece que se debían agotar inventarios en los casos en que se adquirieron antes de entrar en vigencia el subsidio.

Meléndez dijo que el inventario solo se toma en cuenta para el inicio y la finalización del subsidio, pero que “ahora ya que el producto tiene subsidio, los precios se modifican el día que ellos (MEM y DGH) marcan”, que en este caso es a partir del 5 de mayo. De igual forma, si hubiera bajado el precio de referencia, se tendría que aplicar la baja, añadió.

La forma en que se han manejado los precios en el mercado antes de que entrara en vigor el precio regulado por el subsidio no es con base en cómo compra la gasolinera o el importador, sino en el precio o costo de reposición y el movimiento del mercado. Es decir, no se puede esperar a que se termine el inventario, porque tiene rotaciones muy altas.

Importadores

José Briones, director ejecutivo de la Gremial de Empresas Importadoras de Hidrocarburos (GEIH), comentó que el subsidio se está aplicando completamente, aunque los dos primeros días dependió de los niveles de inventario que tenían algunas estaciones.

Refirió que, desde el sector de importadores, todas las terminales han estado entregando producto con el subsidio correspondiente y considera que está funcionando bien. Añadió que, como el subsidio ya funcionó en experiencias recientes en años anteriores, eso facilitó los procesos y avanza de forma adecuada.

Coincidió en que, en cuanto al reciente incremento, si no hubiera subsidio el efecto habría sido mayor.

El ejecutivo de la gremial de importadores refirió que lo que sucede en el mercado internacional está afectando a todos los países, incluido Guatemala, y considera que no se puede hacer más de lo que ya se hace con el apoyo, excepto impulsar medidas de ahorro.

Acerca del alza que se refleja esta semana en los precios, indicó que se deriva de una fluctuación de los precios internacionales la semana pasada y que esta semana hubo un nuevo incremento; sin embargo, en el país, con el subsidio, no se ve tan magnificado, pues sin esa subvención habría sido mucho más fuerte.

Agregó que, en cuanto al precio internacional, no se tiene ninguna injerencia y no existe una predicción válida en la actualidad.

Respecto de las peticiones de mayores controles por parte del MEM y la Diaco, así como de investigaciones del Ministerio Público (MP), planteadas por otros sectores ante la percepción de un posible manejo malicioso de precios al alza por parte de los importadores, Briones dijo que las compañías son cumplidoras de la ley, respetuosas y formales. Además, opinó que el MEM cuenta con un equipo profesional con muchos años de experiencia y que todas las entidades deben tener conocimiento de qué es lo que monitorean.

Consultado acerca de las críticas que cuando sube el precio internacional el reflejo en el precio nacional es casi inmediato pero las bajas no se perciben con la misma rapidez, comentó que ha crecido la competencia en el número de estaciones y que hay estadísticas que muestran que el reflejo del mercado internacional es similar en ambos casos y está sujeto a las condiciones de mercado.

Recomienda fortalecer verificación de precios

Respecto del efecto del subsidio y el alza en el precio del combustible, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que los precios están más bajos respecto de si no se aplicara el subsidio y reconoce que este tiene una cuota de éxito, porque los precios quedaron abajo en Q40 por galón.

Sin embargo, expuso que se perciben varios aspectos. Uno es que la rebaja debió haber sido mayor y, derivado de ello, se percibe que un factor que podría estar reduciendo el impacto beneficioso del subsidio podría deberse a una manipulación maliciosa de precios por parte de las empresas importadoras.

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Aclaró que es una percepción, pero que es un aspecto que deberán verificar las entidades a cargo, como el MEM, la SAT y la Diaco. Estas deberían solicitar al Ministerio Público que no solo investigue a las estaciones de servicio, sino a los importadores, y que le provean información técnica cuantitativa sobre la estructuración de precios de compra de combustibles de las últimas dos semanas.

Considera que al MP le corresponde, según sus facultades legales y constitucionales y lo que establece el Código Penal, investigar la especulación de precios. Agregó que se conoce que el MP realizó investigaciones en gasolineras, pero le corresponderá investigar a las empresas importadoras de combustibles derivados del petróleo.

Solo con el alza en la segunda semana del subsidio se perdió la mitad del efecto en el galón de gasolina y la quinta parte en el galón de diésel, refirió Barrientos.

El subsidio para las gasolinas es de Q5 por galón, mientras que el alza en el precio de referencia de esta semana es de Q2.60; en el diésel, la subvención es de Q8 y el alza fue de Q1.60 por galón.

Nuevos precios de referencia

Para la semana del 5 al 11 de mayo, el MEM emitió los siguientes precios de referencia: