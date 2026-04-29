Subsidio a los combustibles en Guatemala: cómo se aplica y refleja en la factura del consumidor

De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), la mayoría de estaciones aún no ha aplicado el subsidio a los combustibles, porque no han recibido nuevos cargamentos con el beneficio. El director ejecutivo de la asociación, Enrique Meléndez, indicó que el proceso podría tardar entre dos y tres días en normalizarse, aunque en algunos casos podría extenderse más.

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) señalaron que las estaciones que ya comercializan combustible con subsidio deben reflejar el descuento en el precio final y consignarlo en la factura. En cambio, si una gasolinera decide bajar el precio por su cuenta para vender inventario sin subsidio, no debe incluir ninguna referencia al beneficio estatal.

El MEM también indicó que se pueden denunciar irregularidades ante el teléfono 1544 o en las plataformas de la institución y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Verificaciones

Leslie Yvonne Tzicap, directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), indicó que han efectuado 94 verificaciones y levantado actas, pero no son sanciones, aclaró la funcionaria.

En los departamentos, la Diaco verificará que se cumpla con la aplicación del subsidio, aunque los precios variarán respecto de los de la metrópoli.

Durante un monitoreo en una gasolinera ubicada en la zona 7, se verificó que el consumidor final ya recibe los precios con subsidio.

Los automovilistas entrevistados indicaron que ya notan el cambio en sus tanques; otro dijo que es solo una estrategia, porque antes de que se aplicara el subsidio aumentó el precio de las gasolinas. Una familia que venía de Puerto Barrios dijo que viaja por cuestiones médicas y que el subsidio ya le beneficia para continuar sus desplazamientos.

Un usuario de diésel dijo que lo más probable es que ahora aumente el tránsito, porque más personas sacarán sus vehículos.

Factores adicionales en la implementación

El proceso se ha visto afectado por la incertidumbre en la fecha de inicio, ya que originalmente se había anunciado para el 1 de mayo, pero se adelantó al 28 de abril. Esto dificultó la preparación de las estaciones, especialmente en aspectos como la facturación y la comunicación al consumidor.

Además, expertos consideran que será necesario mantener un monitoreo constante para asegurar que el subsidio se traslade efectivamente al consumidor final, dado que el beneficio implica recursos públicos destinados a reducir el costo del combustible.

Precios de referencia

El MEM, a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), calculará semanalmente el precio de referencia de venta en terminal (Ex Rack) y el precio de referencia al consumidor final de diésel y gasolinas en las cabeceras departamentales y sus municipios.

El MEM publicará dichos precios en su sistema electrónico.

Las estaciones de servicio deberán publicar el precio de referencia al consumidor final de manera visible, clara y accesible para los consumidores.

Ejemplo de factura en donde se observa al final, que el monto total a pagar sin apoyo social temporal sería de Q122.28. Esta factura incluye apoyo social temporal Decreto Número 11-2026 por un valor de Q15. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Definiciones

En el artículo 1 se establecen los conceptos fundamentales que rigen este mecanismo de precios de referencia y subsidio:

Precio de referencia en terminal (Ex Rack):

Es el precio del combustible en terminal de almacenamiento e incluye el apoyo social temporal. Sirve como base para el control y la verificación del mercado.

Precio de referencia al consumidor final:

Es el precio estimado en estaciones de servicio, con el subsidio aplicado, que refleja lo que paga el usuario.

Rangos de variación:

Permiten entender por qué los precios pueden cambiar entre departamentos, debido a factores como distancia, transporte y logística.

Metodología

La DGH efectuará el cálculo de los precios de referencia con base en los precios internacionales publicados en el S&P Global Energy (Platts Oilgram Price Report). El artículo 3 establece la metodología. Se parte de los precios internacionales mencionados y se agregan otros rubros como:

Precio FOB o de referencia internacional

Flete marítimo

Seguro y costos de importación

Conversión a quetzales (tipo de cambio)

Costos de almacenamiento y distribución

Margen de comercialización

Impuestos como el IVA y el impuesto de distribución de derivados del petróleo (IDP)

Con base en ello, se establece la estructura que conforma el cálculo del precio de cada combustible.

Municipios, departamentos y controles

La DGH establecerá el rango de referencia para la variación del precio al consumidor final en los municipios de cada departamento.

Estos servirán como parámetros técnicos para la supervisión del mercado y la identificación de desviaciones no justificadas en la formación de precios.

La Diaco deberá utilizar estos parámetros para la verificación y el cumplimiento, con el objeto de evitar prácticas abusivas o distorsiones en el mercado.

Importadores

Los importadores están obligados a presentar al MEM los documentos referentes a la compra local de diésel y gasolinas por medio de la dirección electrónica comercializaciondgh@mem.gob.gt, en un plazo que no exceda de 24 horas después de realizada la compra local.