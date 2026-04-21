Consumidores verán descuento en facturas por subsidio a combustibles; el MEM explica cómo se aplicará

El Decreto 11-2026, que aprueba el subsidio mediante la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, fue publicado el lunes 20 de abril y entra en vigencia este martes.

Sin embargo, aún está pendiente de emitirse el reglamento correspondiente, para lo cual el Ejecutivo tiene cinco días posteriores a su entrada en vigencia.

Cómo se aplicará

La forma en que se aplicará el subsidio fue explicada por el viceministro de Energía y Minas encargado del área de Hidrocarburos, Erwin Barrios, aunque hizo la salvedad de que el reglamento aún está en proceso de elaboración y emisión.

Dentro de ese proceso se han efectuado ejercicios matemáticos para que el apoyo de emergencia cumpla con lo que establece la ley, pero que también se le aplique íntegro al consumidor, dijo el funcionario. Por ejemplo, en este ejercicio realizado lo percibe neto el consumidor, agregó.

Insistió en que la aplicación del subsidio se hará al importador, pero el descuento debe llegar al consumidor final.

Ejemplo de un precio de referencia del diésel (con datos estimados o supuestos):

Precio ex rack con descuento del apoyo de emergencia y ya incluyendo los impuestos IDP e IVA: Q29.25 por galón

Estimación de margen y flete: Q2.58 por galón

Total a pagar por el consumidor: Q31.83 por galón

En este ejemplo el precio sin descuento es de: Q39.83 por galón

En esa diferencia se nota el descuento del subsidio de Q8 por galón en el caso del diésel, y el mismo ejercicio se haría con las gasolinas

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El funcionario explicó que el precio ex rack a la salida de la terminal del importador es donde se hace el descuento del apoyo de emergencia o subsidio y ya incluye el Impuesto a la Distribución del Petróleo y sus Derivados (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Al trasladarlo a la bomba de la estación de servicio se agregan las estimaciones de flete terrestre y seguro, así como una estimación del margen del expendedor.

El precio ex rack también se conoce como precio en terminal del combustible y se refiere al valor del producto medido en la terminal de almacenamiento, antes de ser cargado en los camiones cisterna para su distribución a las gasolineras.

Barrios agregó que aún trabajan en el proyecto de reglamento, pero en forma general mencionó que, con base en informes técnicos generados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con relación a los combustibles distribuidos desde las terminales de importación hacia las gasolineras, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) podrá conformar expedientes por cada importadora para materializar el apoyo de emergencia para los consumidores de diésel y gasolinas superior y regular.

“El procedimiento es transparente y de fácil fiscalización y esto se verá reflejado en las facturas de los consumidores finales”, expresó el funcionario.

El artículo 3 del Decreto 11-2026 establece que en todas las facturas emitidas en la cadena de comercialización deberá consignarse la anotación del apoyo social temporal aprobado en esta ley.

Agregó que los precios de referencia de venta en terminales (ex rack) y los precios de referencia al consumidor final estarán fiscalizados constantemente por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el MEM mediante el Plan Centinela.

Detalles del subsidio a los combustibles:

El monto total es de Q2 mil millones para el plazo de tres meses

Se subsidiará con Q8 el galón de diésel y Q5 el galón de gasolina.

El subsidio será reconocido a los importadores de combustibles debidamente registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, previa verificación de la SAT, que validará la correcta aplicación de la reducción en los precios a lo largo de la cadena de comercialización, explicó el Ministerio de Finanzas Públicas

Para garantizar su cumplimiento, la Diaco realizará monitoreos permanentes en los expendios de combustibles a nivel nacional.