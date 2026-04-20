Ejecutivo sanciona el subsidio de Q8 y Q5 por galón de diésel y las gasolinas e indica cuándo entra en vigor

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Ejecutivo sanciona el subsidio de Q8 y Q5 por galón de diésel y las gasolinas e indica cuándo entra en vigor

El Ejecutivo sanciona la ley que tiene por objeto establecer un apoyo social temporal destinado a reducir los precios del diésel y de las gasolinas superior y regular para los consumidores.

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COMBUSTIBLES

Guatemala registra alto precio en los precios del combustible. (Foto: Hemeroteca PL)

El Congreso publica este lunes 20 de abril en el Diario de Centro América la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

En sus considerandos destaca que Guatemala, en su condición de país importador neto de hidrocarburos, se encuentra expuesta a la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo, la cual ha generado incrementos en el precio del diésel y las gasolinas.

Afirma que el aumento de precios causa efectos directos en el costo del transporte, la producción, la distribución de bienes esenciales y el costo de vida de la población, en particular en los hogares de menores ingresos.

Guatemala ha registrado incrementos en los precios de los combustibles, derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

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La ley tiene por objeto establecer un apoyo social temporal destinado a la reducción de precios para los consumidores de diésel y gasolinas súper y regular, con el fin de mitigar el impacto económico.

Según el Decreto 11-26, el apoyo social temporal establecido en la ley tendrá una duración de tres meses, contados a partir de la publicación del reglamento del decreto o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada, lo que ocurra primero.

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El apoyo social temporal será de Q8 por cada galón de diésel y Q5 por cada galón de gasolina súper o regular, y deberá reflejarse directamente en el precio final al consumidor.

Según el decreto, el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Energía y Minas, deberá emitir el reglamento de la ley dentro de un plazo de cinco días posteriores a su entrada en vigor, sin que ello implique la creación de nuevas estructuras organizacionales ni aumento de la masa salarial.

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Este decreto fue declarado de urgencia nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Legislativo. Fue aprobado en un solo debate y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) impondrá sanciones a la persona individual o jurídica que no aplique el apoyo social temporal al consumidor final, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades establecidas en la legislación vigente.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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