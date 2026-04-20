Subsidio a los combustibles: Q22.2 millones diarios pagará el Estado y cuánto aportarán los ministerios al financiamiento

A partir del 1 de mayo al 31 de julio cobrará vigencia el subsidio estatal a los consumidores de gasolinas y diésel, y se desembolsará en promedio Q22.2 millones diarios, según el esquema presentado por las autoridades de Gobierno.

El Estado de Guatemala contribuirá en promedio Q22.2 millones diarios para cubrir una subvención de Q8 para el galón de diésel y Q5 para el galón de gasolina superior y regular, que tendrá vigencia del viernes 1 de mayo al viernes 31 de julio, según la información oficial proporcionada por las autoridades de Gobierno.

Además, el Congreso de la República publicó este lunes 20 de abril la “Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas”, sancionada por el Ejecutivo, en la cual se aprobaron Q2 mil millones para cubrir el subsidio estatal y hacer frente al alza de los precios de combustibles refinados que se importan a Guatemala por el movimiento del precio internacional del barril de petróleo, derivado del conflicto geopolítico internacional.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicaron las fechas de vigencia del programa emergente, las readecuaciones presupuestarias por realizar, las medidas de control por implementar y las expectativas de crecimiento económico para este año ante la coyuntura global.

El gobernante aseguró que el 1 de mayo (asueto por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo) se hará efectiva la vigencia del subsidio, que equivale a Q8 para el galón de diésel y Q5 para la gasolina superior.

La vigencia del programa emergente para los consumidores concluirá el viernes 31 de julio. Tendrá una duración de tres meses, es decir, 90 días, lo que equivale a un promedio diario de Q22.2 millones.

El ministro Menkos comentó que a partir de esta semana se comenzará a realizar lo relacionado con la reglamentación de la ley, en la cual participan otras entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

En la conferencia se explicó que en los siguientes días, antes del 30 de abril, se realizará el proceso de las maniobras financieras internas para hacer efectiva la vigencia de la subvención. La ley indica que el desembolso del subsidio estará a cargo del MEM.

El presidente Bernardo Arévalo, reiteró que la aplicación del subsidio será para todos los importadores que estén debidamente verificados por la SAT y la cartera de Energía, mientras que la Diaco será la encargada de verificar que el beneficio llegue a todos los consumidores.

“Vamos a estar publicando información para que toda la población esté debidamente informada. Va a ser aplicado en primer lugar a los importadores de combustible verificados por la Superintendencia de Administración Tributaria. En segundo lugar, el Ministerio de Energía y Minas será el responsable de implementar el subsidio para lograr la reducción de los precios que está buscada. Y finalmente, la DIACO verificará en el terreno que estos costos se reflejen en el precio final que los consumidores paguen en las gasolineras. Y habrá sanciones para aquellos casos en donde no se cumpla con reflejar y trasladar este subsidio al usuario”, afirmó.

El mandatario aseguró que también se está llevando a cabo una “reorganización” de las finanzas públicas, ya que la implementación del subsidio es una medida no contemplada dentro del presupuesto, por lo que, previo a su entrada en vigor, se están llevando a cabo todos los procesos de reorganización con las carteras que brindarán parte de sus presupuestos para la implementación.

“Ahora se están haciendo los procesos de reorganización del presupuesto para que esto no implique un aumento de impuestos ni afecte programas estratégicos en beneficio del pueblo de Guatemala. Estamos haciendo los esfuerzos para que esto no afecte los programas de atención en salud o en seguridad, porque consideramos que esas son áreas fundamentales de bienestar de las familias guatemaltecas”, indicó el mandatario.

Cronograma para la implementación

Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que luego de la publicación de la ley en el Diario de Centro América, también hay otras fechas que son claves, previo a la fecha en que comenzará a brindarse el beneficio, que es el 1 de mayo.

El titular de la cartera del Tesoro comentó que este 21 de abril entra en vigor el decreto y se realizará la remisión de oficios de motivación de los movimientos presupuestarios a las carteras y entidades que están involucradas en el proceso.

Durante los días 22 y 23 se realizará la preparación y entrega al Ministerio de Finanzas de los expedientes con los respectivos movimientos presupuestarios. Del 24 al 27 se realizará la revisión, elaboración y firma de la documentación que respalda estos movimientos presupuestarios.

El 28 se remitirá a la Secretaría General de la Presidencia el expediente que acompaña al Acuerdo Gubernativo de los movimientos presupuestarios. El 30 de abril se realizará la aprobación del acuerdo gubernativo sobre los movimientos presupuestarios y, finalmente, el 1 de mayo entrará en vigencia la subvención, afirmó Menkos.