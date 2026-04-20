Subsidio a combustibles: desde cuándo aplica y cuánto bajará el precio por galón

La medida de subsidio que reducirá el precio de la gasolina y el diésel en Guatemala entrará en vigencia el próximo 1 de mayo y a partir de esa fecha se aplicará por un período de tres meses, tras completar un proceso interinstitucional para realizar los ajustes presupuestarios que financiarán el apoyo.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó este lunes 20 de abril, en conferencia de prensa, los detalles para su implementación y el origen de los fondos.

El beneficio será directo para el consumidor final, con una reducción de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior, con un monto total asignado de Q2 mil millones. Las autoridades recomendaron solicitar factura y verificar que el descuento se aplique correctamente.

El subsidio estará vigente durante el trimestre o hasta que se agoten los recursos asignados, confirmó el titular de la cartera Jonathan Menkos en conferencia de prensa.

“Queremos reiterar que estos fondos no implican más endeudamiento ni la creación de nuevos tributos. Como saben, inicialmente nuestra intención era plantear una ampliación presupuestaria; sin embargo, en el Congreso se acordó realizar únicamente un reordenamiento del presupuesto vigente”, afirmó el titular del Ministerio de Finanzas, Jonathan Menkos.

“Nuestro objetivo es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos…”, agregó.

El funcionario explicó que la readecuación equivale aproximadamente al 1.25% del total de las asignaciones presupuestarias.

¿Cómo se aplicará el subsidio?

El subsidio se reflejará como un descuento directo en el precio final que paga el consumidor.

El apoyo social temporal será de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina superior y regular, montos que deberán restarse en las estaciones de servicio.

Un subsidio es un apoyo económico del Estado para reducir el precio que paga el consumidor. En este caso, no implica entregar dinero directamente a las personas, sino aplicar un descuento inmediato en el precio del combustible.

El mecanismo funciona en que las estaciones de servicio reducen el precio al consumidor y luego el Estado les compensa ese monto. De esta forma, el usuario paga menos al momento de comprar.

Para garantizar su cumplimiento, el proceso será supervisado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Según el último monitoreo semanal al 16 de abril:

Gasolina superior: Q40.28

Gasolina regular: Q39.28

Diésel: Q43.05

Ejemplo de cómo aplicaría el subsidio:

Gasolina superior: de Q40.28 se reduciría a Q35.28 (con subsidio de Q5)

Gasolina regular: de Q39.28 pasaría a Q34.28 (con subsidio de Q5)

Diésel: pasaría de Q43.05 a Q35.05 (con subsidio de Q8)

Estos valores son referenciales, ya que el precio puede variar según el mercado. Sin embargo, el subsidio siempre se aplicará como una reducción directa sobre el precio vigente al momento de la compra.

Aumenta el precio del gas

Mientras avanza la implementación del subsidio a los combustibles, el impacto de los precios internacionales también se refleja en el gas propano, que registró aumentos entre Q12 y Q48, este 20 de abril según monitoreos del mercado.

En un comparativo de precios, se observó que el cilindro de 25 libras pasó de Q98 a Q110; el de 35 libras, de Q137 a Q154; y el de 100 libras, de Q392 a Q440, evidenciando incrementos en distintas presentaciones.

Hasta días recientes, existían diferencias entre distribuidores —con precios que oscilaban según la empresa—; sin embargo, se prevé que en las próximas horas o días las principales distribuidoras del país tiendan a unificar tarifas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

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