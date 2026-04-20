Cómo será el Corredor Verde: inicia en Cejusa con paso subterráneo, monitoreo 24/7 y contará con apoyo de IA

El Corredor Verde avanza y sus desarrolladores revelan nuevos detalles sobre cómo fortalecerá la movilidad urbana en el área metropolitana, mediante un sistema de seguridad vial basado en cámaras 24 horas e inteligencia artificial (IA), que busca transformar la forma de desplazarse entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.

De acuerdo con Diana Larissa Montes, del departamento de Ingeniería del proyecto, el trazado abarcará territorios de ambos municipios. El recorrido iniciará en el Anillo Periférico, a la altura de los campos de Cejusa, donde ya se construye un falso túnel que permitirá el paso vehicular sin afectar la superficie.

Desde ese punto, la vía avanzará hacia el sur con conexión al Boulevard San Cristóbal mediante rampas y puentes, para enlazar posteriormente con el bulevar Sur y proyectarse hacia Villa Lobos.

Infraestructura, recorrido y tiempo

El Corredor Verde tendrá una extensión aproximada de 6 kilómetros e incluirá túneles, puentes y pasos a desnivel diseñados para mantener un flujo continuo de vehículos.

Inicio: Anillo Periférico, zona 11 (Cejusa)

Final: Bulevar San Cristóbal, con salida hacia Bulevar Sur, San Cristóbal y proyección a Villa Lobos

Trabajos subterráneos en los campos de Cejusa, donde se construye el primer tramo del Corredor Verde, que permitirá el paso vehicular sin afectar la superficie. (Foto, cortesía Corredor Verde)

Según lo explicado por Diana Montes, el Corredor Verde está diseñado inicialmente con cuatro carriles. Sin embargo, también indicó que el proyecto contempla la posibilidad de ampliarse a seis carriles en el futuro, dependiendo de la demanda y las condiciones del desarrollo.

Este diseño busca disminuir los congestionamientos y mejorar significativamente los tiempos de traslado en horas pico.

Otro encargado del proyecto explicó que, según sondeos realizados, los traslados que actualmente toman entre 79 y 115 minutos —como el recorrido desde Ciudad San Cristóbal hacia la zona 11, a la altura de la 13 calle— podrían reducirse a entre 10 y 15 minutos.

Recreación del ingreso tipo túnel del Corredor Verde bajo los campos de Cejusa, diseñado para permitir el paso vehicular sin afectar las canchas de fútbol. (Imagen: Prensa Libre)

Cámaras 24/7 y monitoreo inteligente

Uno de los elementos clave del proyecto, según narró Montés, será su sistema de videovigilancia. La carretera contará con un circuito de cámaras operando las 24 horas, distribuidas a lo largo de todo el trayecto, lo que permitirá un control permanente de la vía.

Además, se implementarán mecanismos de respuesta inmediata, como la rápida remoción de vehículos averiados o involucrados en incidentes, con el objetivo de evitar bloqueos prolongados.

Inteligencia artificial para gestión del tráfico

El sistema incorporará inteligencia artificial (IA) para analizar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras. Esta tecnología permitirá:

Detectar accidentes

Identificar vehículos detenidos

Reconocer obstáculos en la vía

Clasificar incidentes según su gravedad

La capacidad de interpretación de datos facilitará la activación de protocolos de respuesta más rápidos y precisos, mejorando la seguridad y fluidez del tránsito.

Movilidad integrada y parqueos

El proyecto también contempla un enfoque de movilidad integrada, con conexiones a otros sistemas de transporte.

Según los desarrolladores, se contempla la construcción de un parqueo con capacidad para 300 vehículos en el inicio del tramo (Cejusa), donde los usuarios podrán dejar su automóvil y continuar su viaje en transporte público como Transmetro o TuBus.

Fases del proyecto

El desarrollo del Corredor Verde se ejecutará en tres etapas:

Fase 1

Puente Villalobos (1A): desde el Anillo Periférico hasta zona 11, con conexión hacia San Cristóbal

Puente San Cristóbal (1B): hasta el Bulevar Sur, en el sector Parque Las Ceibas

Fase 2

Extensión desde el Bulevar Sur de Mixco hacia la carretera al Pacífico (en análisis técnico)

Fase 3

Conexiones hacia Balcones, Panorama y Ciudad Peronia

Recorrido del Corredor Verde. Imagen Prensa Libre

Las autoridades prevén que la primera fase entre en funcionamiento a inicios de 2028 o antes, aunque la operación completa dependerá de la finalización de ambos segmentos contemplados en esta etapa.