Verifique cuál es el costo por galón de gasolina con el subsidio y denuncie irregularidades en la Diaco

El subsidio a combustibles entra en vigor en Guatemala. Conozca los precios de referencia y cómo denunciar cobros indebidos en gasolineras.

A partir de este 28 de abril, entra en vigencia el subsidio a combustibles en Guatemala, lo que ya se refleja en una reducción en los precios de la gasolina y diésel en estaciones de servicio.

Con esta medida, los valores bajan respecto al 27 de abril, cuando las gasolinas superaban los Q40 por galón y el diésel los Q42.

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Cómo denunciar cobros indebidos

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) habilitó la herramienta digital “Alerta Diaco Combustible” para que los usuarios reporten irregularidades en la aplicación del subsidio.

Los consumidores pueden ingresar al sitio web oficial de la institución, donde al acceder aparecerá de inmediato el ícono de “Alerta Diaco Combustible”. Si desean presentar una denuncia, deberán completar un formulario en línea con datos como:

Ubicación de la gasolinera

Tipo de combustible

Precio observado

Evidencia o documentos de respaldo

Captura de pantalla del formulario de la Diaco para denunciar cobros indebidos en combustibles, es decir, precios que no se ajustan a las tarifas de referencia publicadas por el MEM. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla diaco.gob.gt)

Este canal está diseñado exclusivamente para reportar casos en los que los precios no coincidan con los valores de referencia del MEM o cualquier anomalía relacionada con el subsidio.

El objetivo de este formulario, según compartió la Diaco a este medio, es fortalecer la supervisión del mercado y facilitar que los usuarios denuncien posibles abusos en los precios de los combustibles.

¿Cómo saber si el precio es correcto?

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publica los precios de referencia que deben aplicar las gasolineras, como parte del mecanismo para evitar incrementos indebidos durante la vigencia del subsidio.

Para la semana del 28 de abril al 4 de mayo, los precios en modalidad autoservicio en el departamento de Guatemala son:

Gasolina superior: Q36.76

Gasolina regular: Q35.76

Diésel: Q34.32

En este caso, tanto en la Ciudad de Guatemala como en los municipios del departamento, los precios son los mismos. Sin embargo, en el resto del país sí existen variaciones.

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Precios de referencia en cabeceras departamentales

A nivel nacional, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció rangos de precios de referencia en cabeceras departamentales, los cuales sirven como guía para verificar que el subsidio a combustibles se esté aplicando correctamente en las estaciones de servicio.

Gasolina superior: entre Q36.55 y Q37.91

Gasolina regular: entre Q35.55 y Q36.91

Diésel: entre Q34.11 y Q35.47

Precios de referencia en municipios departamentales

En el caso de los municipios, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció rangos de precios de referencia más amplios, donde los valores pueden ser mayores debido a factores como costos de transporte y distribución del combustible.

Gasolina superior: entre Q37.75 y Q39.11

Gasolina regular: entre Q36.35 y Q39.91

Diésel: entre Q34.91 y Q38.47