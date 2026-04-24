Gasolina y diésel más baratos desde mayo: cómo funciona el subsidio y cómo usar Alerta Diaco

El subsidio a la gasolina y diésel en Guatemala comenzará a reflejarse en los precios de venta a partir del 1 de mayo, en medio del reto de las autoridades por asegurar que los recursos beneficien directamente a los usuarios.

Según las proyecciones, el Estado desembolsará en promedio Q22.2 millones diarios, con una vigencia estimada de hasta tres meses o hasta que se agoten los fondos.

El beneficio será de:

Q8 por galón de diésel

Q5 por galón de gasolina superior

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¿Cómo se aplicará la rebaja?

La normativa establece que el descuento del subsidio de combustibles debe aplicarse desde el importador. Es decir, el monto subsidiado se resta al precio del combustible antes de su comercialización.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) definirán los controles para verificar la aplicación del subsidio. Además, el MEM deberá publicar los precios de referencia, que servirán para comprobar que el descuento llegue al consumidor.

Por su parte, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) habilitará un mecanismo de denuncia para reportar irregularidades.

Etapa ¿Qué ocurre? Importador Aplica el subsidio a los combustibles restando el monto (Q8 diésel / Q5 gasolina) al precio antes de venderlo. Distribución El combustible ya con descuento se traslada a las estaciones de servicio. Gasolinera Debe mantener el descuento y reflejarlo en el precio de venta. Consumidor Paga un precio final más bajo al momento de abastecerse. Control La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) supervisan que el subsidio se aplique correctamente. Denuncia y protección La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) recibe reportes de usuarios sobre precios que no reflejen el subsidio o posibles irregularidades.

"Alerta Diaco – Subsidio de Combustibles" el medio de Control y denuncias

Para asegurar que el beneficio llegue al consumidor, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) implementará un mecanismo de denuncia denominado “Alerta Diaco – Subsidio de Combustibles”.

Esta herramienta permitirá reportar estaciones de servicio que no respeten los precios de referencia del MEM o que presenten irregularidades en la aplicación del subsidio.

¿Alerta Diaco - Combustible será una app?

La Diaco aclaró que no se trata de una aplicación descargable, sino de un botón digital disponible en su sitio web oficial. Aunque la institución no ha detallado la ubicación exacta de la herramienta dentro del portal, sí difundió la imagen del botón que permitirá a los usuarios identificarla.

La DIACO habilitará en su sitio web oficial el botón “Alerta DIACO – Subsidio de Combustibles”, cuya imagen ya fue difundida para facilitar su identificación por los usuarios. (Foto, Prensa Libre)

El objetivo es facilitar la recepción de quejas sobre precios de combustibles, centralizar la información y agilizar los procesos de verificación.

¿Desde cuándo estará disponible?

El sistema estará habilitado desde el mismo 1 de mayo, fecha en que entra en vigor el subsidio, para permitir denuncias desde el inicio de la medida.

¿Alerta Diaco - subsidio de Combustible, donde encontrarla y qué datos se deben ingresar?

Los usuarios podrán ingresar a través del portal oficial de la Diaco: www.diaco.gob.gt, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Al hacer clic en el botón, se desplegará un formulario en el que se deberá completar información clave como:

Ubicación de la estación de servicio

Tipo de combustible

Precio observado

Documentos de respaldo

Detalles adicionales relevantes

Este formato permitirá procesar las denuncias de manera más eficiente.

¿Qué irregularidades se podrán denunciar?

El canal estará enfocado exclusivamente en el subsidio de combustibles, incluyendo:

Precios que no coincidan con los valores de referencia del MEM

Fallas en la aplicación del subsidio

Posibles abusos en estaciones de servicio

Las autoridades señalan que el objetivo es fortalecer la fiscalización y promover la participación ciudadana en la vigilancia de los precios.