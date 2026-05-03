Gasolineras aplican subsidio generalizado; transportistas advierten por alza del petróleo

“Lo que le puedo decir es que, de acuerdo con el reglamento del Decreto 11-2026, las estaciones de servicio que ya agotaron inventarios comprados sin subsidio ya están aplicando la subvención”, afirmó Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), al referirse a la implementación de la medida en el mercado.

El mecanismo establece que el apoyo económico se refleja directamente en el precio al consumidor final, por lo que los usuarios comienzan a percibir una reducción en el costo por galón conforme las estaciones renuevan sus existencias.

El subsidio fue aprobado como una medida temporal para mitigar el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo. Según lo establecido en la normativa vigente, este beneficio tendrá una duración de tres meses y aplicará únicamente durante el período definido por el Congreso, mientras se monitorea el comportamiento del mercado energético.

Aplicación progresiva

La implementación no fue inmediata la semana pasada en todas las gasolineras, debido a que muchas aún contaban con inventario adquirido antes de la entrada en vigor del subsidio. Sin embargo, conforme se comercializan nuevos lotes de combustible, el descuento ya se refleja de manera más uniforme en distintas regiones del país.

Autoridades han explicado a Prensa Libre que el subsidio no se entrega directamente a los consumidores, sino a los importadores y distribuidores, quienes deben trasladarlo al precio final, pero el consumidor lo puede ver reflejado en las facturas.

Los precios de los combustibles registran baja con la aplicación del subsidio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Preocupación en el sector transporte

A pesar de la aplicación generalizada del subsidio, representantes del sector transporte han manifestado preocupación por la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, lo que podría limitar el impacto de la medida.

“Estamos viendo que todavía no se resuelven los problemas principales que motivaron ese incremento —el conflicto de Estados Unidos e Irán— y que, para los próximos días, probablemente habrá un incremento nuevo, y sigue el problema principal del paso por el estrecho de Ormuz. Eso podría complicar que los incrementos sigan dándose”, lamenta Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos.

Transportistas advierten que, aunque el apoyo estatal ofrece un alivio temporal, las fluctuaciones en el mercado internacional podrían provocar nuevos incrementos una vez finalice el subsidio o si los precios continúan al alza.

Transportistas son afectados por los altos precios de diésel y la volatilidad del mercado internacional. (Foto Prensa: Hemeroteca PL)

“El subsidio permite mitigar el impacto, porque los ocho quetzales que aplican con el subsidio sí le sirven, no solo al transportista. Sirven para que los precios de la canasta básica no tengan un factor tan severo en el incremento de precios”, considera Fajardo.

Además, señalan que la incertidumbre dificulta la planificación de costos operativos, especialmente para el transporte de carga y de pasajeros, que depende en gran medida del precio de los combustibles.

"Probablemente habrá incremento nuevo, digamos, y sigue el problema principal del paso por el estrecho de Ormuz. Eso podría complicar que los incrementos sigan dándose"

Medida temporal

El subsidio fue diseñado como una respuesta de corto plazo ante el encarecimiento del petróleo a nivel global. Según lo establecido en el decreto, su vigencia está sujeta a un plazo definido, tras el cual el mercado volvería a regirse por los precios internacionales sin intervención estatal.

Mientras tanto, autoridades recomiendan a los consumidores verificar los precios en distintas estaciones de servicio, ya que la aplicación del subsidio puede variar dependiendo del momento en que cada gasolinera haya renovado su inventario.

La evolución del mercado internacional y las decisiones de política pública serán determinantes para establecer si se mantienen, amplían o eliminan este tipo de apoyos en los próximos meses.

Hasta el 30 de abril, la Dirección de Atención al Consumidor realizó 299 verificaciones de los precios de combustibles en gasolineras. En su portal web, diaco.gob.gt, se pueden denunciar irregularidades en los precios de las gasolinas.