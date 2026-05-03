Economía
Gasolineras aplican subsidio generalizado; transportistas advierten por alza del petróleo
Las estaciones de servicio en Guatemala comenzaron a aplicar de forma generalizada el subsidio a los combustibles, luego de que se agotaran los inventarios adquiridos sin el apoyo estatal, según confirmaron expendedores.
El subsidio se aplica en las gasolineras a escala nacional y la Diaco mantiene las verificaciones de los precios. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alex Cruz)
“Lo que le puedo decir es que, de acuerdo con el reglamento del Decreto 11-2026, las estaciones de servicio que ya agotaron inventarios comprados sin subsidio ya están aplicando la subvención”, afirmó Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), al referirse a la implementación de la medida en el mercado.
El mecanismo establece que el apoyo económico se refleja directamente en el precio al consumidor final, por lo que los usuarios comienzan a percibir una reducción en el costo por galón conforme las estaciones renuevan sus existencias.
El subsidio fue aprobado como una medida temporal para mitigar el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo. Según lo establecido en la normativa vigente, este beneficio tendrá una duración de tres meses y aplicará únicamente durante el período definido por el Congreso, mientras se monitorea el comportamiento del mercado energético.
Aplicación progresiva
La implementación no fue inmediata la semana pasada en todas las gasolineras, debido a que muchas aún contaban con inventario adquirido antes de la entrada en vigor del subsidio. Sin embargo, conforme se comercializan nuevos lotes de combustible, el descuento ya se refleja de manera más uniforme en distintas regiones del país.
Autoridades han explicado a Prensa Libre que el subsidio no se entrega directamente a los consumidores, sino a los importadores y distribuidores, quienes deben trasladarlo al precio final, pero el consumidor lo puede ver reflejado en las facturas.
Preocupación en el sector transporte
A pesar de la aplicación generalizada del subsidio, representantes del sector transporte han manifestado preocupación por la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, lo que podría limitar el impacto de la medida.
“Estamos viendo que todavía no se resuelven los problemas principales que motivaron ese incremento —el conflicto de Estados Unidos e Irán— y que, para los próximos días, probablemente habrá un incremento nuevo, y sigue el problema principal del paso por el estrecho de Ormuz. Eso podría complicar que los incrementos sigan dándose”, lamenta Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos.
Transportistas advierten que, aunque el apoyo estatal ofrece un alivio temporal, las fluctuaciones en el mercado internacional podrían provocar nuevos incrementos una vez finalice el subsidio o si los precios continúan al alza.
“El subsidio permite mitigar el impacto, porque los ocho quetzales que aplican con el subsidio sí le sirven, no solo al transportista. Sirven para que los precios de la canasta básica no tengan un factor tan severo en el incremento de precios”, considera Fajardo.
Además, señalan que la incertidumbre dificulta la planificación de costos operativos, especialmente para el transporte de carga y de pasajeros, que depende en gran medida del precio de los combustibles.
"Probablemente habrá incremento nuevo, digamos, y sigue el problema principal del paso por el estrecho de Ormuz. Eso podría complicar que los incrementos sigan dándose"
Medida temporal
El subsidio fue diseñado como una respuesta de corto plazo ante el encarecimiento del petróleo a nivel global. Según lo establecido en el decreto, su vigencia está sujeta a un plazo definido, tras el cual el mercado volvería a regirse por los precios internacionales sin intervención estatal.
Mientras tanto, autoridades recomiendan a los consumidores verificar los precios en distintas estaciones de servicio, ya que la aplicación del subsidio puede variar dependiendo del momento en que cada gasolinera haya renovado su inventario.
La evolución del mercado internacional y las decisiones de política pública serán determinantes para establecer si se mantienen, amplían o eliminan este tipo de apoyos en los próximos meses.
Hasta el 30 de abril, la Dirección de Atención al Consumidor realizó 299 verificaciones de los precios de combustibles en gasolineras. En su portal web, diaco.gob.gt, se pueden denunciar irregularidades en los precios de las gasolinas.