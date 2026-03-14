Precio del combustible en Guatemala: Diaco presenta denuncias penales por posible especulación

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Precio del combustible en Guatemala: Diaco presenta denuncias penales por posible especulación

La Diaco explicó los motivos por los que presentó denuncias ante el Ministerio Público tras monitorear los precios de los combustibles.

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DIACO HACE DENUNCIAS POR ALZAS EN LOS COMBUSTIBLES

Personal de la Diaco denuncia ante el Ministerio Público posibles casos de especulación en la venta de combustibles. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio de Economía)

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), del Ministerio de Economía, informó que presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles casos de especulación en la venta de combustibles.

Afirmó que estas denuncias son resultado de las acciones de verificación efectuadas en el marco del Plan Centinela, operativo que monitorea los precios de los combustibles en estaciones de servicio de todo el país.

La Diaco explicó que, de las 42 denuncias, 17 se basan en verificaciones efectuadas en estaciones de servicio del país.

Mientras que 25 se sustentan en información técnica proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas.

EN ESTE MOMENTO

WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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Según la Diaco, durante estas verificaciones se detectaron incrementos significativos en el precio de los combustibles en algunas estaciones, que podrían no corresponder a las condiciones del mercado ni a factores externos que justifiquen esos aumentos.

Anunció que continuará con los monitoreos y verificaciones en todo el país para proteger a los consumidores y promover precios transparentes en el mercado de combustibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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