Precio del combustible en Guatemala: Diaco presenta denuncias penales por posible especulación

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), del Ministerio de Economía, informó que presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles casos de especulación en la venta de combustibles.

Afirmó que estas denuncias son resultado de las acciones de verificación efectuadas en el marco del Plan Centinela, operativo que monitorea los precios de los combustibles en estaciones de servicio de todo el país.

La Diaco explicó que, de las 42 denuncias, 17 se basan en verificaciones efectuadas en estaciones de servicio del país.

Mientras que 25 se sustentan en información técnica proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas.

Según la Diaco, durante estas verificaciones se detectaron incrementos significativos en el precio de los combustibles en algunas estaciones, que podrían no corresponder a las condiciones del mercado ni a factores externos que justifiquen esos aumentos.

Anunció que continuará con los monitoreos y verificaciones en todo el país para proteger a los consumidores y promover precios transparentes en el mercado de combustibles.

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