Precio de la gasolina hoy en Guatemala sigue registrando variaciones al alza

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el aumento de los precios de los combustibles y diésel comenzó hace unos tres meses, cuando surgieron advertencias sobre una posible guerra en Medio Oriente. Ese conflicto ha provocado que suba el precio internacional del petróleo y que se generen expectativas de escasez en los mercados.

Además, el diésel ha sido uno de los combustibles más afectados porque algunas refinerías relacionadas con su producción han sufrido daños o interrupciones por la guerra.

A esto se suman otros costos que influyen en el precio final, como el aumento en el transporte marítimo, el encarecimiento del paso por el Canal de Panamá y mayores costos de espera en los puertos de Guatemala.

Otro factor importante es la demanda. En Guatemala el diésel es el combustible más utilizado para actividades productivas y transporte pesado, y representa más del 50% del consumo de combustibles en el país.

Por estas razones, el diésel está registrando aumentos más fuertes que las gasolinas y, según autoridades del MEM, los precios podrían seguir subiendo si el conflicto internacional continúa o se intensifica.

Precio de la gasolina en Guatemala

Según un recorrido realizado por Prensa Libre, el precio de las gasolinas y diésel hoy en Guatemala son los siguiente, en modalidad autoservicio:

Gasolina regular: Q33.79 y Q33.99

Gasolina super: Q34.79 y Q34.99

Diésel: Q35.09 y Q35.29

Según el monitoreo extraordinario efectuado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el jueves 12 de marzo, los precios de los combustibles reflejan nuevas alzas respecto de los cotizados el lunes 9, siendo el incremento más drástico en el caso del diésel.

El galón de gasolina superior subió Q1.92 y llegó a Q34.92 en modalidad de autoservicio en el área metropolitana; la gasolina regular tuvo un aumento de Q2.09, situándose en Q33.97; mientras que el diésel registró el mayor incremento, de Q3.35, alcanzando los Q35.16 por galón, según la institución.

Principales factores que impactan en el precio del diésel

Los principales factores que están impactando el precio del diésel, según autoridades y actores del sector, son: