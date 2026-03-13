monitoreo
Precio de la gasolina hoy en Guatemala sigue registrando variaciones al alza
La guerra y el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán han generado incertidumbre en el mercado energético y presiones al alza en los combustibles y el diésel.
Durante un recorrido con autoridades involucradas en el Plan Centinela verifican calidad y cantidad exacta que se despacha a los usuarios e intensifican monitoreos por las constantes alzas de los precios en las gasolinas y diésel en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el aumento de los precios de los combustibles y diésel comenzó hace unos tres meses, cuando surgieron advertencias sobre una posible guerra en Medio Oriente. Ese conflicto ha provocado que suba el precio internacional del petróleo y que se generen expectativas de escasez en los mercados.
Además, el diésel ha sido uno de los combustibles más afectados porque algunas refinerías relacionadas con su producción han sufrido daños o interrupciones por la guerra.
A esto se suman otros costos que influyen en el precio final, como el aumento en el transporte marítimo, el encarecimiento del paso por el Canal de Panamá y mayores costos de espera en los puertos de Guatemala.
Otro factor importante es la demanda. En Guatemala el diésel es el combustible más utilizado para actividades productivas y transporte pesado, y representa más del 50% del consumo de combustibles en el país.
Por estas razones, el diésel está registrando aumentos más fuertes que las gasolinas y, según autoridades del MEM, los precios podrían seguir subiendo si el conflicto internacional continúa o se intensifica.
Precio de la gasolina en Guatemala
Según un recorrido realizado por Prensa Libre, el precio de las gasolinas y diésel hoy en Guatemala son los siguiente, en modalidad autoservicio:
- Gasolina regular: Q33.79 y Q33.99
- Gasolina super: Q34.79 y Q34.99
- Diésel: Q35.09 y Q35.29
Según el monitoreo extraordinario efectuado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el jueves 12 de marzo, los precios de los combustibles reflejan nuevas alzas respecto de los cotizados el lunes 9, siendo el incremento más drástico en el caso del diésel.
El galón de gasolina superior subió Q1.92 y llegó a Q34.92 en modalidad de autoservicio en el área metropolitana; la gasolina regular tuvo un aumento de Q2.09, situándose en Q33.97; mientras que el diésel registró el mayor incremento, de Q3.35, alcanzando los Q35.16 por galón, según la institución.
Principales factores que impactan en el precio del diésel
Los principales factores que están impactando el precio del diésel, según autoridades y actores del sector, son:
- La guerra y el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán han generado incertidumbre en el mercado energético y presiones al alza en los combustibles.
Aumento del precio internacional del petróleo
El petróleo WTI pasó de US$67.02 a US$95.73 por barril entre finales de febrero y el 12 de marzo, un alza de 42.84%, lo que impacta directamente el precio de los combustibles.
- El diésel ha sido el combustible más afectado porque refinerías vinculadas a su producción han sufrido daños o interrupciones por el conflicto, lo que reduce la oferta.
Fuente: Erwin Barrios, viceministro de Energía y Minas encargado del área de Hidrocarburos, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.
- Las advertencias de conflicto provocan expectativas de escasez y especulación en los mercados, lo que eleva los precios antes de que ocurran interrupciones reales en el suministro.
- Aumento de costos logísticos y de transporte
- Incremento en el costo de tránsito por el Canal de Panamá
- Mayores costos de espera en puertos de Guatemala
Estos factores encarecen el traslado del combustible hacia el país.
Fuente: Erwin Barrios, viceministro de Energía y Minas.
- El diésel es el combustible más utilizado en el país para actividades productivas y transporte pesado, y representa más del 50% del consumo nacional, lo que amplifica el impacto de cualquier alza.