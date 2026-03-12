Detectan alza anticipada del precio de la gasolina en 25 estaciones, mientras el Gobierno admite que no puede fijar tarifas

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) preparan denuncias contra unas 25 estaciones de servicio, principalmente en la capital, por haber incrementado de forma anticipada los precios de los combustibles ante la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

El viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que las estaciones detectadas habrían elevado los precios antes de que el aumento internacional se reflejara en el mercado nacional, lo que levantó alertas dentro del monitoreo que realiza la cartera.

Según el funcionario, el MEM cuenta con precios de referencia basados en las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales permiten identificar cuando una estación se separa de forma significativa de los valores estimados.

Cuando se detectan diferencias considerables, el ministerio efectúa inspecciones y, si considera que puede existir especulación, presenta la denuncia correspondiente para que las autoridades competentes investiguen el caso, señaló Barrios.

Gobierno no fija precios

Barrios aclaró que, aunque se detecten incrementos anticipados, el Gobierno no tiene facultades para regular ni fijar el precio de los combustibles, ya que en Guatemala el mercado opera bajo un esquema de libre competencia.

“El combustible en Guatemala se maneja bajo libre mercado. Hay empresas que importan y distribuyen el producto, y el ministerio únicamente supervisa que no haya abusos, problemas de calidad o irregularidades”, señaló.

Esto significa que el Estado no puede imponer precios ni limitar los aumentos, aun cuando estos respondan a movimientos especulativos.

Impacto internacional

De acuerdo con el viceministro, la volatilidad en los precios del combustible responde principalmente a factores externos, como tensiones geopolíticas o conflictos armados que afectan la producción o el suministro de petróleo.

En ese contexto, el conflicto en Medio Oriente ha generado incertidumbre en los mercados internacionales, lo que ha provocado variaciones en los precios del crudo que eventualmente impactan en Guatemala.

Mientras tanto, el MEM mantiene monitoreo constante en todo el país y advirtió que continuará presentando denuncias cuando detecte separaciones significativas entre los precios de referencia y los valores cobrados en las estaciones de servicio.