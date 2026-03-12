La factura petrolera de Guatemala bajó en el 2025, aunque el contexto internacional podría elevarla

Los consumidores guatemaltecos pagaron Q33 mil 880 millones por la importación de los derivados del petróleo, como diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo (GLP), entre otros productos que tienen una mayor participación en el mercado y en el consumo.

Dado el contexto internacional por los conflictos geopolíticos y la reacción que ha tenido el precio internacional del barril de petróleo —que es la principal materia prima para la elaboración de otros productos por medio de la refinación— y su tendencia hacia el alza, el pago por la adquisición de los derivados del petróleo podría aumentar, pero dependerá de la evolución de los mercados.

Estados Unidos es el principal suplidor de estos productos; sin embargo, también se importa de México y de otros países donde están ubicadas las plantas. Guatemala es un país dependiente de estos productos para el transporte de mercancías, personas y la industria, por lo que es un insumo sensible.

En enero del 2026 se registran compras de derivados del petróleo por US$323 millones, según los reportes oficiales.

Se le conoce como factura petrolera a las adquisiciones de derivados del petróleo, como gasolina y diésel, que se compran a compañías comercializadoras e importadoras, sobre todo en plantas ubicadas en Estados Unidos.

Consumidores ahorraron US$480 millones en combustibles

Las cifras de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) revelan que hubo una reducción de 9.7% en el 2025, al pagarse US$4 mil 428 millones (Q33 mil 880 millones), en comparación con el 2024, cuando la importación alcanzó US$4 mil 909 millones (Q37 mil 557 millones).

Es decir, los consumidores tuvieron un ahorro de US$480 millones en el 2025, al comparar con el 2024, según las cifras oficiales por el pago de la importación de derivados del petróleo.

El Informe de política monetaria, cambiaria y crediticia a noviembre del 2025 y perspectivas económicas 2026 indica que, en la evolución de la factura petrolera, se registró un ahorro acumulado equivalente a US$83.8 millones, como resultado de un leve incremento en el volumen importado, que fue compensado por una reducción en los precios internacionales con respecto a su similar período del 2023.

El informe concluye que, a octubre del 2025, se observó un ahorro acumulado en la factura petrolera equivalente a US$161.5 millones, como consecuencia de una disminución en los precios internacionales con respecto a su similar del 2024, es decir 6.4%, lo cual fue compensado parcialmente por un aumento en el volumen importado de 2.8%.

Para abril próximo se espera conocer la actualización de la política monetaria, en la cual se brindarán las cifras de cierre.

Factura energética suma US$31 mil 766 millones desde el 2018

Las estadísticas de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dan cuenta de que, entre el 2018 y enero del 2026, los consumidores guatemaltecos han pagado US$31 mil 766 millones por la adquisición de productos energéticos, monto acumulado en ese período.

En esta serie hay factores que han influido, como los efectos de la pandemia entre el 2020 y el 2021 y los conflictos geopolíticos internacionales, que han mantenido influencia en el costo de las importaciones.

Por ejemplo, en el 2022 el pago por las compras aumentó hasta US$5 mil 990 millones, mientras que el monto más bajo ocurrió en el 2020, con US$1 mil 850 millones, asociado al confinamiento por la emergencia sanitaria, según los registros de la DGH.

Del 2009 al 2017, el monto de la factura petrolera alcanzó US$23 mil 136 millones.

Competencia fija precios de combustibles, dice ministro

Durante una citación a la bancada VOS el pasado martes, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz, explicó el funcionamiento del mercado internacional y del mercado en Guatemala.

Afirmó que el precio lo fija la competencia, los agentes participantes, la rotación de inventarios con que cuentan, así como las estaciones vecinas, y con base en eso fijan los precios al consumidor. “Si tienen precio más bajo, van a ganar mercado”, enfatizó.

En la citación, los diputados hablaron sobre la concertación de precios, a lo que el ministro dijo que, hasta ese nivel, no se cuenta con una capacidad técnica para verificar si existe una concertación de precios y que la ley vigente tampoco lo contempla.

“Yo traté de mencionar que es un tema de competencia donde realmente es un mercado complicado”, remarcó el ministro.

En todo caso, adelantó que, en su momento, será la Superintendencia de Competencia (Sicom) la que deberá emitir alguna opinión.

En la coyuntura, el ministro mencionó que hay ajustes en los precios de los fletes marítimos y recientemente ajustes por el paso en el Canal de Panamá.