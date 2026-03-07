Precios de gasolinas en Guatemala ya reflejan presión por conflicto en Oriente Medio y en una semana subieron Q3

El mercado internacional del petróleo enfrenta presiones al alza en los precios debido a la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del crudo que abastece la oferta mundial.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico ubicado entre Irán y Omán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico. Por esta vía se transporta diariamente una parte significativa del petróleo exportado por países productores de Oriente Medio, lo que lo convierte en uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial.

Debido a su importancia estratégica, cualquier interrupción o tensión en esta zona suele impactar de inmediato los precios internacionales del crudo, ya que afecta el flujo de suministro hacia mercados de Asia, Europa y América.

"Incremento del 12% en un día"

Según el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), Enrique Meléndez, el mercado ha reaccionado a las acciones que se desarrollan en Irán, lo que ha provocado incrementos importantes en el precio del petróleo durante los últimos días.

“El día de ayer el incremento que se dio en el petróleo fue importante, aproximadamente del 12% en un solo día. Eso no se miraba desde el año 2020, según dicen los analistas internacionales”, indicó.

De acuerdo con Meléndez, si la interrupción en el estrecho de Ormuz continúa, podrían surgir complicaciones adicionales en la producción, ya que algunos países productores enfrentan limitaciones de almacenamiento.

“Si ya no hay capacidad de almacenamiento en esas áreas, tendrán que principiar a cerrar los pozos, y eso viene a complicar más cuando se pueda rehabilitar nuevamente el paso por el estrecho de Ormuz”, señaló.

El impacto no se limita a una región específica, debido a que el mercado del petróleo se rige por la dinámica global de oferta y demanda.

Aunque Centroamérica recibe principalmente combustibles refinados provenientes de Estados Unidos —especialmente del área del Golfo y California—, la interrupción del suministro hacia Asia genera presiones en otros mercados, incluidos los de América.

“Ellos tienen que buscar otras alternativas y eso genera presión sobre los mercados aquí”, explicó.

Captura que muestra la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica. (Foto Prensa Libre: EFE/ Vesselfinder.com )

La guerra define

El director de Ageg agregó que el conflicto afecta a todos los países, ya que la interrupción del flujo de petróleo representa una porción significativa del suministro mundial.

Aunque Estados Unidos y Brasil han incrementado su producción, compensar una interrupción cercana al 20% del tránsito mundial resulta complejo, señaló.

A esto se suma que las reservas estratégicas de crudo de varios países se han reducido desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, debido a que fueron utilizadas para mitigar el impacto de los precios en el mercado.

“Estas reservas en el transcurso del tiempo no se han recuperado”, afirmó.

En el caso de Guatemala, el país no importa barriles de petróleo crudo, sino combustibles ya refinados y derivados provenientes de refinerías internacionales.

El volumen de importación, explicó, depende de las necesidades, estrategias y contratos de compra de cada empresa importadora.

Por ahora, el especialista descarta un escenario inmediato de escasez de combustibles en el país.

“En un corto plazo vemos que todavía no hay ningún aviso por parte de las refinerías o de los importadores que nos estén manifestando eso”, indicó.

Sin embargo, advirtió que el impacto inmediato se refleja en el precio y que la evolución del mercado dependerá de cómo avance el conflicto en los próximos días. "Sí dependemos entonces, en estos momentos, de lo que ocurra definitivamente en ese conflicto", explicó.

En otras crisis recientes los combustibles en Guatemala han tenido precios más altos, en julio del 2023 los valores fueron superiores a los de la actualidad.

Precios de combustible en distintas gasolineras de la ciudad de Guatemala en julio del 2023 superaron los valores actuales en marzo del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

"Sí dependemos entonces, en estos momentos, de lo que ocurra definitivamente en ese conflicto" Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina

Cambios de precios

Evolución de precios de combustibles (1 al 7 de marzo de 2026)

Promedio por galón en modalidad autoservicio, área metropolitana

Combustible 1 de marzo 7 de marzo Variación (Q) Variación (%) Gasolina superior Q29.57 Q32.59 +Q3.02 +10.2% Gasolina regular Q28.57 Q31.59 +Q3.02 +10.6% Diésel Q27.75 Q30.79 +Q3.04 +11.0%

En una semana, los combustibles registraron alzas cercanas a Q3 por galón .

. El diésel fue el que mostró la mayor variación porcentual, con cerca de 11% .

fue el que mostró la mayor variación porcentual, con cerca de . Las gasolinas aumentaron poco más de 10% en el mismo período.