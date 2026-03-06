Navieras alertan impacto en comercio de Guatemala por tensión en Medio Oriente y crisis en estrecho de Ormuz

Estos van desde retrasos, cambios o cancelaciones en rutas marítimas, mayores tiempos de tránsito, incremento de costos e impacto en la cadena de suministro son algunos de los efectos que podrían repercutir en el comercio de importación y exportación de Guatemala y, derivado de ello, en los precios para el consumidor final, advirtió la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav).

Asonav emitió este viernes 6 de marzo, un comunicado para informar a sus socios, autoridades, usuarios y al público en general acerca de los impactos que podrían experimentarse ante la coyuntura internacional en Medio Oriente, derivada de las operaciones militares iniciadas el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El presidente de la asociación, César Falcón, adelantó el miércoles a Prensa Libre algunos efectos en las cadenas de suministro y los costos.

Con el boletín mencionado, la entidad amplía al respecto e indica que el estrecho de Ormuz es una vía marítima vital para el transporte de petróleo y otras materias primas esenciales para los mercados globales, y detalla otras posibles afectaciones:

Las navieras en Guatemala podrían enfrentar impactos en la cadena de suministro.

Además, podría registrarse un incremento en el costo de los combustibles, principalmente en el búnker de los barcos.

Podrían presentarse cambios de rutas o cancelaciones de destinos específicos.

Las alteraciones en la programación generan mayores tiempos de tránsito y costos adicionales.

Esto podría repercutir directamente en el comercio de importación y exportación del país y, en consecuencia, en la economía del consumidor final.

La asociación añade que, actualmente, hay una cantidad significativa de buques portacontenedores, tanqueros y de carga general que permanece varada en el golfo Pérsico, “lo que está generando una disrupción en itinerarios que afectarán otros tráficos”.

Además, mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución de este conflicto y su impacto en las rutas comerciales internacionales de las líneas navieras. Aseguró que la prioridad es garantizar la continuidad operativa del comercio exterior guatemalteco, salvaguardar la eficiencia de la cadena logística frente a los desafíos que presenta el actual escenario geopolítico.

Asonav cuenta con 27 socios y está conformada por líneas y agencias navieras representantes del sector de transporte marítimo internacional de carga y pasajeros que opera en Guatemala.

Comunicado con relación a la coyuntura internacional en Medio Oriente: pic.twitter.com/KuC2ptoxk3 — Asociación de Navieros de Guatemala (@ASONAVGuatemala) March 6, 2026