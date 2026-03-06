Crisis en Medio Oriente podría impactar costos logísticos mundiales y qué efectos tendría Guatemala

El conflicto en Medio Oriente cumple una semana este viernes, luego de que el 28 de febrero, en una operación militar, EE. UU. e Israel atacaron Irán y se produjo la posterior respuesta de ese país.

Según información internacional, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picada desde el inicio de la guerra y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, según datos de Lloyd’s Market Association (LMA), citados por EFE. Por el lugar circula el 20% del petróleo mundial.

Qué observan desde Guatemala

El presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav), César Falcón, dijo que fijarán una posición pública, pero respecto del posible impacto en la logística, adelantó que las cadenas de suministro tendrán cierta afectación, aunque no directamente por la guerra, ya que Guatemala es un país que se mantiene alejado de ese tipo de conflicto.

Sin embargo, explicó que las cadenas de suministro y el incremento del costo de combustibles, como el búnker de los barcos, podrían verse afectados en el corto plazo.

En otras ocasiones se han reflejado aumentos en fletes o costos por contenedores. Consultado respecto de la coyuntura, el directivo indicó que su respuesta la hace con mucha responsabilidad y explicó que los fletes marítimos no obedecen a conflictos externos, sino que todas las líneas navieras los fijan con base en la ley de la oferta y la demanda.

Mencionó que, si empieza a haber menos oferta de transporte marítimo, los fletes tendrán un incremento y un efecto en los costos. Sin embargo, considera que en este momento el mundo tiene suficiente disponibilidad de espacios de transporte marítimo como para ver una afectación tan dramática como la que se observó hacia mediados de la pandemia.

En el caso de la afectación a las cadenas logísticas, respondió que todo aquello que tenga que ver con tránsitos cercanos a la zona en conflicto puede tener afectaciones en el tiempo de tránsito, y que algunos productos son susceptibles a esos tiempos. No obstante, refirió que no encuentra que para Guatemala tenga un impacto tan severo como algunas personas pueden imaginar.

Referente a si el impacto se visualiza a corto, mediano o largo plazo, indicó que el conflicto está recién comenzando y aventurarse a hacer un pronóstico sobre qué puede suceder en el futuro es difícil, ya que son asuntos políticos que deben resolverse entre países.

El directivo comentó que en Guatemala hay presencia de todas las líneas navieras más importantes del mundo y que Asonav tiene 27 afiliados, pero opinó que ninguno tendrá una afectación tan dramática como podría suponer otro país en Medio Oriente o en el este de Europa.

Entre las afectaciones más fuertes recientes mencionó la pandemia del covid-19, momento en el que se generó un cuello de botella importante por el cambio en el tipo de consumo de las personas, lo que provocó un problema muy grave. Sin embargo, “no creo que eso lo volvamos a ver”, expresó.

Podría haber efecto en costos de fletes

José de la Peña, presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), expuso que todo lo que afecta a Estados Unidos afecta también a Guatemala, porque es el principal aliado comercial, además de la cercanía geográfica.

Explicó que es necesario que Guatemala analice las herramientas que tiene para mitigar los impactos económicos que podrían generarse, ya que sí podrían afectar en determinado momento.

Respecto del plazo en que podrían repercutir en la logística los posibles impactos, el directivo expuso que aspectos como la coyuntura suelen reflejarse en el puerto entre dos y tres meses después de ocurridos, cuando se observa incremento o disminución de la carga.

Añadió que, usualmente, cuando hay un impacto económico se refleja en una baja en la carga, aunque no de inmediato, sino que podría evidenciarse en dos meses, mencionó de nuevo.

Refirió que a Santo Tomás no llegan cargueros de Medio Oriente, ya que, por ejemplo, el combustible proviene de otros países, aunque el origen del crudo pueda ser de esa región.

En tanto, en el Pacífico, el presidente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), José Lemus, considera que no bajará el número regular de barcos que llegan a ese puerto, porque estos son fleteros y los dueños de la carga contratan dicho servicio. Por ello, la dinámica de los barcos obedece a la dinámica de la economía nacional.

Explicó que los barcos que llegan o zarpan de ese puerto no transitan por el estrecho de Ormuz, por lo que no estarán afectados directamente por ese factor. Sin embargo, los combustibles que utilizan sí podrían verse afectados, lo que podría aumentar los costos de flete.

El directivo cree que el comercio de Guatemala con Estados Unidos y hacia Oriente no se verá afectado.

Servicios

Aquiles Betancourt, gerente regional de ventas de Crowley Logistics, considera que puede haber atrasos en la logística y que el servicio podría verse afectado cuando empiece a detenerse la operación marítima en esa parte del Medio Oriente.

Esto incluiría atrasos en carga y mayor demanda para trasladar mercancías desde Asia hacia América, lo que generaría un incremento de precios derivado de ese aumento de demanda, explicó.

Sin embargo, considera que es demasiado temprano para determinar si habrá incrementos de precios y de cuánto serían, aunque señaló que a las empresas les puede ayudar una mejor planificación.

“A medida que usted planifica mejor el traslado de su carga, eso apoyará en minimizar el impacto por el desabasto y garantizar tener su producto en el menor tiempo posible derivado de lo que vaya a pasar, pero en este momento es incierto”, comentó el ejecutivo.

Crowley Logistics es una empresa de servicios integrales de cadena de suministro, transporte marítimo, terrestre y aéreo especializada en conectar EE. UU. con Centroamérica, el Caribe y México.

De darse un aumento de precios, podría deberse a la falta de transporte directo hacia o desde ciertos países, ya que las navieras podrían cambiar la ruta de los barcos para facilitar el traslado. Esto también puede afectar el tiempo y la demanda.

Cuando aumenta la demanda, puede haber escasez de equipos, porque estos podrían encontrarse en otros mercados. Por ello, será necesario trabajar en la logística para lograr un balance de equipos entre la importación y la exportación.

Consultado acerca de cuándo se podría reflejar un impacto, Betancourt dijo que se deben monitorear las noticias, pero considera que entre esta y la próxima semana se podría tener mayor visibilidad.

“Cuando hablamos de tiempos, creería que en dos semanas podríamos estar viendo que se genera un impacto a nivel de precios en Guatemala”, expresó.

Consultado sobre un estimado de la posible alza, indicó que por el momento no lo saben, porque primero se debe determinar cuál será la logística que se adoptará.

Explicó que la compañía no opera en esa ruta de Medio Oriente, pero será necesario observar qué navieras están operando para determinar si tomarán rutas alternativas o realizarán transbordos de la carga en tránsito. Esa decisión es la que puede minimizar el impacto o dar visibilidad sobre cuál podría ser el efecto en términos de incremento de precios.

En tanto, el viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano, explicó que al vivir en un mundo interconectado y globalizado los impactos tienden a manifestarse en distintos momentos y que no todos los efectos son automáticos.

Añadió que también han observado que algunas personas mal informan o manipulan datos para sesgar la información, por lo que es importante entender que existe un retraso en ese tipo de decisiones y que también intervienen decisiones privadas.

Respecto de posibles afectaciones en el aspecto logístico, el funcionario refirió que no se observa un efecto en el corto plazo.

Recordó que Guatemala tiene mucho contacto directo con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país tanto en importaciones como en exportaciones, seguido por Centroamérica. Mientras esos países mantengan condiciones normales, el comercio debería mantenerse eficiente.

En este tipo de conflictos geopolíticos que ocurren en continentes alejados, a mediano plazo puede ocurrir cualquier escenario, pero en el corto plazo se observa una logística bastante normal y se espera que así continúe, indicó Suriano.

Añadió que es importante recalcar la situación actual, porque han observado especulación, especialmente con el precio del petróleo, algo que también ocurrió durante la pandemia. Sin embargo, subrayó que las decisiones, tanto públicas como privadas, deben basarse en evidencia y no en especulaciones.