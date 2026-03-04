Encargado de Negocios de EE. UU. pide a Guatemala puertos seguros y libres de influencia del Partido Comunista Chino

El diplomático asistió al foro organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) acerca de “Puertos de Guatemala: hacia un sistema logístico competitivo y moderno”, donde brindó su discurso y abordó los temas mencionados.

Como primer socio comercial y político de Guatemala, Estados Unidos considera prioritario expandir el comercio bilateral, dijo el funcionario, pero refirió que para ello se debe asegurar “contar con puertos seguros, modernos y eficientes, libres de la influencia maligna del Partido Comunista Chino”, expresó Barret.

El diplomático expuso que, con el 85% del comercio guatemalteco moviéndose a través de los puertos, su eficiencia y seguridad son fundamentales para proteger la soberanía económica del país y fortalecer la competitividad nacional.

“Guatemala es una puerta clave de entrada de productos estadounidenses hacia Centroamérica, y por eso estamos apoyando el fortalecimiento de carreteras, ferrocarriles y especialmente los puertos” y con estas inversiones impulsan el comercio y el crecimiento, y ayudan a reducir la inmigración ilegal hacia EE. UU., indicó.

Sin embargo, insistió en que esta oportunidad económica requiere seguridad, ya que las drogas ilícitas y los precursores químicos se mueven a través de los mismos canales logísticos de los bienes legítimos. Advirtió que el crimen organizado explota las deficiencias y brechas tecnológicas.

Entre otros temas, mencionó que se ha acordado una cooperación profunda en estudios, diseño y fortalecimiento de capacidades con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para modernizar la infraestructura y ampliar la capacidad comercial.

Como uno de estos proyectos mencionó que recientemente se inauguraron, en Puerto Santo Tomás de Castilla, iniciativas clave de seguridad y facilitación del comercio.

Por ejemplo, citó que se está instalando en el Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal, un carril exclusivo para agilizar las exportaciones de Estados Unidos, cuya inauguración se espera en los próximos meses.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En su discurso, Barret señaló en varias ocasiones temas relacionados a la seguridad en los puertos y la influencia china.: “El mensaje es claro: la seguridad y eficiencia se refuerzan mutuamente. Estamos listos para apoyar y reemplazar los equipos inseguros del Partido Comunista Chino con tecnología estadounidense confiable, que fortalecerá la inspección de carga, combatirá el crimen transnacional y protegerá el comercio”, expresó.

Añadió que han expulsado la influencia del Partido Comunista Chino, así como la presencia de narcotraficantes de los puertos y de la infraestructura crítica en Guatemala.

Con trusted vendors (proveedores de confianza de software verificados) se cumplen estándares de transferencia y “se pueden minimizar vulnerabilidades frente a ataques cibernéticos promovidos por el Partido Comunista Chino”, con lo cual se fortalece la protección de los intereses compartidos entre EE. UU. y Guatemala, señaló en su discurso.

El diplomático resumió que modernizar infraestructura crítica, reducir costos logísticos, conectar puertos por ferrocarril y cerrar espacios al crimen organizado son objetivos interconectados para una Guatemala más productiva, más próspera y para una alianza más fuerte con EE. UU. y otros países del mundo.

El Encargado de Negocios de EE. UU., John Barret, expresó que apoyan la ampliación del comercio bilateral con Guatemala y para ello se necesitan puertos seguros, modernos, eficientes y libres de la influencia China. Barret asistió al foro de Amcham acerca de puertos @prensa_libre pic.twitter.com/ZWEMv0dKmN — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 4, 2026

“Estados Unidos está firmemente con ustedes, con Guatemala. America First no quiere decir America solo”, expresó. Añadió que su país ofrece respaldo para pasar de los planes a los resultados y avanzar en los objetivos compartidos de seguridad y prosperidad.

Refirió que el futuro económico de Guatemala y la fortaleza de la relación bilateral dependen del trabajo de todos: el gobierno, el sector privado y los socios internacionales.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de Amcham, comentó que es importante resaltar el fortalecimiento de la relación con ese país mediante la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles o Acuerdo de Comercio Recíproco, que complementa y refuerza el marco comercial con el principal socio económico y crea condiciones para facilitar el comercio bilateral a través de la reducción y eliminación de aranceles para una parte significativa de las exportaciones guatemaltecas, además de la existencia del CAFTA-RD.

Otro punto importante es la reciente inversión bilateral de US$110 millones para proyectos prioritarios de infraestructura vial y conectividad logística, orientados a mejorar la infraestructura crítica, reducir costos logísticos y fortalecer el comercio exterior.

Datos de la Comisión Portuaria Nacional, citados por Amcham, refieren que los puertos guatemaltecos movilizan más del 70% del comercio exterior del país y que el año pasado la carga aumentó 12%.