Guatemala incauta casi 5 toneladas de cocaína valoradas en Q661.8 millones en Puerto Quetzal

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron casi cinco toneladas de cocaína, valoradas en US$86.4 millones – unos Q661.8 millones –, durante un operativo desarrollado desde el fin de semana en Puerto Quetzal, Escuintla. Se trata del mayor decomiso efectuado bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León.

El operativo, a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), se prolongó desde el sábado último en las instalaciones portuarias, donde los agentes realizaron una inspección minuciosa.

Solo el miércoles 28 de enero fueron localizados 1,566 paquetes ocultos en tres contenedores. Según el Ministerio de Gobernación, la droga estaba camuflada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores procedentes de Costa Rica.

El cargamento, que suma 4,169 paquetes (4,927 kilogramos) contabilizados hasta ahora, fue trasladado en helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital, donde será incinerado bajo control judicial.

Este decomiso constituye el más grande durante la gestión de Arévalo de León.

Durante el 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 9.8 toneladas de cocaína y capturaron a 19 narcotraficantes requeridos en extradición por la justicia de Estados Unidos. La cifra fue menor a las 18.2 toneladas incautadas en el 2024.

Guatemala es utilizada, por su ubicación geográfica, como puente para el traslado de estupefacientes desde Suramérica hacia Estados Unidos.

