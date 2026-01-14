¿Cómo saldrá evaluado el sistema portuario de Guatemala? Auditoría de la Guardia Costera de EE. UU. revelará resultados

Tras llevar a cabo un proceso de auditoría durante el 2025, en el marco de dos visitas oficiales a Guatemala, la Guardia Costera de EE. UU. (USCG, por sus siglas en inglés) presentará sus conclusiones, observaciones y recomendaciones como parte del Programa Bilateral de Cooperación entre ambos gobiernos en materia de protección portuaria.

Del martes 20 al jueves 22 de enero, se presentarán las conclusiones respecto del cumplimiento de las medidas de protección en los puertos, informó Fernando Suriano Buezo, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y directivo de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), institución encargada de verificar que las instalaciones portuarias cumplan con lo establecido en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Con esta visita, la USCG concluirá el ciclo de auditorías, tras haber realizado inspecciones al sistema portuario nacional en agosto y diciembre pasados. El proceso cerrará con el pliego de recomendaciones y observaciones, así como las posibles implicaciones para los usuarios.

La implementación del Código PBIP está basada en las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la cual Guatemala forma parte.

El funcionario del CIV aclaró que este proceso de auditoría no implica la “descertificación” de los puertos guatemaltecos, sino que se espera la emisión de recomendaciones u observaciones.

Protección marítima

Leonel Molina, director general de la CPN, explicó que, en términos generales, la misión de la Guardia Costera de Estados Unidos forma parte del Programa Internacional de Protección Portuaria, en el marco de la cooperación binacional que mantienen ambos gobiernos en varios ejes, en particular en el de seguridad fronteriza.

En este ámbito, la autoridad designada por Guatemala —es decir, la CPN, que asumió este rol a partir del 2024 con el Decreto 26-2024— es la contraparte oficial de su agencia homóloga, la Guardia Costera estadounidense.

Es decir, ambos gobiernos tienen oficialmente designadas a las entidades responsables de la protección portuaria y, con base en ello, se definió la metodología de seguimiento para una colaboración conjunta entre los países.

La Guardia Costera entregará sus informes a la Comisión Portuaria Nacional (CPN). (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Estándares de seguridad

Suriano Buezo remarcó que, en esta visita, se darán a conocer las recomendaciones y observaciones al país respecto de la aplicación del Código PBIP.

La Guardia Costera entregará sus informes a la Comisión Portuaria Nacional (CPN), institución encargada de verificar el cumplimiento del país en materia de protección portuaria y de auditar los 45 establecimientos actualmente activos que forman parte del proceso de revisión.

El funcionario reiteró que la importancia de estas visitas y de sus resultados radica en que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, y es ese país el que revisa si las instalaciones portuarias nacionales cumplen con los estándares de seguridad.

Citó como ejemplo que, si se emite una observación negativa, el comercio marítimo de Guatemala hacia EE. UU. podría pasar a un nivel superior de revisión, lo que implicaría mayores costos logísticos para los exportadores.

“El objetivo es lograr un comercio más eficiente y ágil, que permita a las exportaciones ingresar a los puertos de Estados Unidos con mayor facilidad”, afirmó, y reiteró que por ello estas auditorías son fundamentales, ya que permiten cumplir con los estándares de seguridad y facilitar el comercio exterior.

Cooperación bilateral

A partir de los resultados que se presenten, Molina adelantó una perspectiva sobre los siguientes pasos, en la cual señaló que existen apreciaciones, valoraciones y áreas comunes de oportunidad para desarrollar proyectos de asistencia técnica, transferencia de mejores prácticas y adaptación de iniciativas a la realidad nacional.

Ambas autoridades —la Comisión Portuaria Nacional (CPN) y la Guardia Costera de Estados Unidos— comparten una agenda amplia de temas, con acciones previstas a mediano y largo plazo. Esta agenda incluso involucra a otras agencias, como los servicios aduaneros, migratorio y de seguridad.

Molina reiteró que la agenda de cooperación bilateral entre gobiernos está enfocada en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, con énfasis en puertos y aeropuertos, como parte de la visión país.