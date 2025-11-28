Segunda auditoría de la Guardia Costera de EE. UU. se centrará en el Atlántico guatemalteco

Una misión de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, en inglés) visitará Guatemala del 1 al 5 de diciembre y se concentrará en los puertos del Atlántico, informó el viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Fernando Suriano Buezo.

La misión llevará a cabo la segunda evaluación; la tercera está programada para enero del 2026, y en ella se presentarán los resultados y hallazgos de esta auditoría al sistema portuario.

El funcionario comentó a Prensa Libre que la sesión de apertura se celebrará el lunes en la sede de la Comisión Portuaria Nacional, con la participación de varias autoridades de gobierno.

La primera evaluación se efectuó en agosto pasado y se enfocó en las operaciones de los puertos del Pacífico.

La visita tiene como objetivo verificar la implementación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), conforme a las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la cual Guatemala es miembro activo.

Según Suriano, como resultado de la auditoría se espera la emisión de un pliego de recomendaciones dirigido a las autoridades, tras haber constatado avances en la seguridad operacional de puertos, terminales y buques.

La auditoría incluirá el análisis de los modelos de intercambio de información, asistencia técnica para el desarrollo de sistemas. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

EE. UU. audita avances portuarios

Leonel Molina, director de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), declaró que esta es una visita técnica de seguimiento, ya que forma parte del programa de cooperación que manejan ambas agencias.

Sobre los resultados esperados, el funcionario explicó que se revisará la matriz de temas iniciales en la que se identificaron posibles áreas de cooperación, se evaluarán los avances entre las partes y se han visualizado varios ejes, como programas de fortalecimiento de capacidades, entrenamiento y visitas recíprocas.

También se analizarán modelos de intercambio de información, asistencia técnica para el desarrollo de sistemas, y apoyo para la implementación del sistema de sanciones, entre otros.

“Debemos avanzar, cumplir un proceso para darle forma a los perfiles de iniciativas, pasar el proceso de aprobación y, en caso de que se requieran fondos para ejecutarlas, también gestionar los recursos necesarios para su proyección y ejecución”, enfatizó Molina.