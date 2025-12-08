Guardia Costera alista diagnóstico de seguridad y puertos tras finalizar inspección de campo en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas y los representantes de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, en inglés) concluyeron el marco preparatorio para la presentación, en enero, de resultados y del diagnóstico acerca de la seguridad y puertos en Guatemala.

El pasado viernes 5 de diciembre terminó la visita de una misión del USCG.

La inspección se realizó en el marco del Programa Bilateral de Cooperación entre ambos gobiernos en materia de protección portuaria. Tanto la Guardia Costera de Estados Unidos como la Autoridad Designada en Guatemala son las entidades responsables de promover el cumplimiento de las medidas de protección en los puertos.

Ambas instancias trabajan de forma conjunta en la identificación de áreas de oportunidad, formulación de recomendaciones, intercambio de buenas prácticas e identificación de posibles líneas de cooperación.

Este fue el segundo examen realizado por el USCG durante el 2025, ya que otro tuvo lugar en agosto pasado. La tercera ronda quedó programada para el primer trimestre del 2026, cuando se presentarán resultados y nuevas recomendaciones.

El objetivo es verificar la implementación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), conforme a las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la cual Guatemala es miembro activo.

El viceministro de Comunicaciones Fernando Suriano Buezo confirmó que son tres visitas, dos de las cuales se realizaron este año, y una más, que será la visita final, en la cual se darán las conclusiones sobre las recomendaciones.

Aclaró que no se trata de una descalificación al país, pero sí emiten recomendaciones basadas en las observaciones de las inspecciones realizadas en las instalaciones portuarias.

“Estamos atentos a lo que nos presenten en enero”, enfatizó el funcionario.

Respecto de los resultados preliminares, el funcionario adelantó que siempre hay observaciones, aunque ya se ha avanzado en la legislación portuaria, específicamente en lo relacionado con la autoridad que establece la potestad legal, incluso sancionatoria, para la aplicación del Código PBIP. Agregó que también se está por avanzar en los reglamentos, entre otros aspectos.

Puertos guatemaltecos, bajo evaluación conjunta

Al ser consultado sobre los resultados del diagnóstico, las recomendaciones y las observaciones formuladas por la Guardia Costera, Leonel Molina, director de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), explicó que, desde la perspectiva de la Estrategia de Seguridad Fronteriza Bilateral, tanto las agencias estadounidenses como las autoridades nacionales ya cuentan con áreas de trabajo identificadas, líneas generales de acción y tareas específicas asignadas.

Indicó que estos asuntos forman parte de la seguridad nacional y, por lo tanto, son procesos continuos en los que se avanza de manera permanente, se cierran brechas, se abren nuevas áreas de análisis y se actualizan las recomendaciones.

“En enero esperamos revisar precisamente esa actualización de riesgos, observaciones y recomendaciones, pero no se trata de una ‘foto fija’; es un mecanismo dinámico dentro de una matriz de trabajo más amplia entre ambos gobiernos, que se fortalece y se ajusta conforme evoluciona el contexto”, recalcó.

Agregó que la agenda abarca una visión más amplia que la sola visita. Entre los proyectos que se han proyectado replicar, a partir de mejores prácticas, se encuentran:

El desarrollo de una plataforma nacional que permita registrar a todas las personas, conductores y medios de transporte que ingresan a los tres puertos, con interoperabilidad entre distintas autoridades.

La implementación gradual de tecnologías de control de accesos, con extracción de datos para monitoreo, registros y trazabilidad.

Precisó que estos programas requieren procesos de definición, análisis técnico, búsqueda de recursos y ejecución.

“Conforme se avance en cada etapa, se irán realizando los anuncios correspondientes. En resumen, contamos con una agenda bilateral robusta en materia de seguridad fronteriza y protección portuaria, orientada a fortalecer un comercio más seguro entre ambos países”, puntualizó.

Refuerza protección portuaria

Sobre las expectativas de la próxima misión, el directivo informó que esta consistirá en dar seguimiento a los estatutos del programa de la Guardia Costera, visualizar el nivel de avance en las áreas de oportunidad identificadas tanto por Guatemala como por esa entidad, “y que ambas agencias trabajen de forma coordinada para robustecer un flujo de comercio seguro”.

Aclaró que, en materia de seguridad portuaria, la relación entre la Autoridad Designada y el programa del USCG forma parte de una estrategia más amplia: la Estrategia de Seguridad Fronteriza, definida por ambos gobiernos dentro de la agenda bilateral.

Por ello, apuntó que el trabajo con la Guardia Costera no debe verse de manera aislada, sino como un componente que complementa los esfuerzos conjuntos en seguridad, comercio y protección portuaria.

Espera mantener estatus portuario

Los agentes económicos y usuarios de los puertos están al tanto de estas misiones, ya que no atender las recomendaciones podría ocasionar problemas económicos y logísticos para el comercio exterior —exportaciones e importaciones—, como mayores revisiones a los embarques en los puertos de origen, aumento de costos operativos, retrasos en los despachos hacia clientes en el extranjero y una vigilancia más estricta, lo que implicaría pérdida de competitividad y gastos adicionales.

Incluso, podría afectar directamente las relaciones comerciales si Guatemala no es percibida como un país seguro. La relevancia para el país radica en que Estados Unidos es su principal socio comercial.

Al respecto, Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), afirmó que se da seguimiento a los distintos esfuerzos vinculados con estas inspecciones, así como a las revisiones locales del sistema portuario.

Reiteró que los puertos cuentan con un adecuado control respecto de las normas de seguridad y del cumplimiento de la normativa que exige el Código PBIP, por lo que se espera que, en el futuro, los resultados sean positivos y se mantenga el estatus actual.

En la actualidad, ese estatus significa que Guatemala se encuentra habilitada y operando adecuadamente, aunque con observaciones.