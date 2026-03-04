Guatemala impulsa carril exclusivo para carga con EE. UU. en la Empornac

El proyecto de habilitar un carril exclusivo para el comercio entre Guatemala y Estados Unidos en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) forma parte de una serie de iniciativas para agilizar el flujo de carga y fortalecer la relación comercial entre ambos países.

La medida incluye mejoras tecnológicas, infraestructura logística y coordinación con autoridades estadounidenses, mientras también avanzan planes para ampliar la capacidad portuaria en otros puntos estratégicos del país.

Al respecto del carril exclusivo para comercio con EE. UU., José de la Peña, presidente de Empornac, dijo que a inicios de febrero se instaló una fuerza de tarea en esa portuaria, en coordinación con ese país, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional.

También se incluyó la inauguración de nuevas instalaciones para el alojamiento de unidades K9, con perros especializados proporcionados por Estados Unidos para la detección de drogas y contrabando.

Línea exclusiva

Mientras tanto, la línea dedicada o línea exclusiva está en proceso. Explicó que se cuenta con infraestructura para sacar del puerto carga sobredimensionada; sin embargo, como este tipo de carga es esporádica, la línea se especializará en egresar carga de origen estadounidense. Esta contará con tecnología para agilizar y hacer más eficiente la salida de esa carga.

El funcionario guatemalteco explicó que se tendrá un carril de ingreso al puerto y que la infraestructura de ambas instalaciones ya están listas; solo falta implementar la tecnología para ponerlas en operación.

Consultado sobre lo mencionado por el diplomático estadounidense respecto de que se debe eliminar la influencia de China, incluso en el ámbito tecnológico, De la Peña dijo que no existe influencia china y que la tecnología que se busca para este proyecto y que se autorizará será únicamente norteamericana.

El directivo portuario también explicó que esa línea exclusiva servirá para las exportaciones desde Guatemala hacia EE. UU.

De la carga que se moviliza en Empornac, alrededor del 60% es desde o hacia Estados Unidos, y considera que ya creció a 70%.

Refirió que el puerto es estratégico, ya que en el nororiente del país hay amplia producción de melón, banano y otros productos que se envían hacia EE. UU., y considera que con esas mejoras los productores se beneficiarán e incluso podrían ampliar sus plantaciones. También se envían desde ese puerto productos del sector de vestuario y textiles.

Entre las importaciones desde EE. UU. figuran minerales y aceite de palma para ser refinado en el país, entre otros productos, mencionó De la Peña. Añadió que existe cercanía con la costa este de Estados Unidos, con puertos como los de Florida y Houston.

Indicó que, además de la infraestructura portuaria, se trabaja junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala en mejorar los patios. Uno de estos es el patio de 30 mil metros cuadrados para contenedores que ya fue finalizado; ahora falta colocar la capa de concreto, lo cual esperan completar este mes.

Modernización en EPQ

Para la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), con el fin de fortalecer la capacidad de descarga portuaria, Guatemala firmó un convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), el cual contempla estudios de factibilidad y diseños constructivos para ampliar la infraestructura portuaria.

Entre estos proyectos se incluye la ampliación de cuatro muelles comerciales, como el muelle maestro y el muelle de contenedores, con 400 metros adicionales cada uno, así como la construcción de una dársena en la zona oeste, entre otros.

Para ello, la inversión inicial es de US$63.7 millones (unos Q500 millones), que se pagaron el año pasado. Según el presidente de EPQ, José Lemus, se prevé que en el 2027 inicie la construcción de las obras.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de Amcham, comentó que es importante resaltar el fortalecimiento de la relación con ese país mediante la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles, que complementa y refuerza el marco comercial con el principal socio económico y crea condiciones para facilitar el comercio bilateral a través de la reducción y eliminación de aranceles para una parte significativa de las exportaciones guatemaltecas, además de la existencia del CAFTA-RD.

Otro punto importante es la reciente inversión bilateral de US$110 millones para proyectos prioritarios de infraestructura vial y conectividad logística, orientados a mejorar la infraestructura crítica, reducir costos logísticos y fortalecer el comercio exterior.

Datos de la Comisión Portuaria Nacional, citados por Amcham, refieren que los puertos guatemaltecos movilizan más del 70% del comercio exterior del país y que el año pasado la carga aumentó 12%.