EE. UU. respalda avances de Guatemala en protección portuaria tras evaluación de su Guardia Costera

Guatemala recibió los resultados, conclusiones, observaciones y recomendaciones de la evaluación realizada por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), como parte del Programa Bilateral de Cooperación en materia de protección portuaria entre ambos gobiernos.

Entre el 20 y el 22 de enero de 2026 se llevó a cabo la tercera evaluación programada para el período 2025-2026, centrada en el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

El 4 de febrero de 2026, con el respaldo de Estados Unidos, las autoridades instalaron una fuerza de tarea en Santo Tomás de Castilla, Izabal, con el fin de mejorar la verificación de mercancías y enfrentar al crimen organizado. Además, el 30 de enero, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario. Ambas acciones están vinculadas con los compromisos evaluados por el USCG.

El proyecto de ley plantea la creación de un marco legal para una Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Guatemala oficializa autoridad para aplicar el Código PBIP

Leonel Molina, director general de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, la Comisión Portuaria Nacional (CPN), explicó que los resultados de la reciente evaluación fueron, en términos generales, positivos.

Indicó que el principal resultado fue que, luego de tres informes y visitas realizadas en 2018, 2021 y 2023, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos recomendó al Gobierno de Guatemala la promulgación de una ley que oficializara el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

El objetivo era dotar de sustento legal la aplicación del Código y establecer un régimen de sanciones por su incumplimiento. Además, permitiría que el Estado designara a una autoridad encargada de hacer exigibles las medidas del código, realizar visitas, inspecciones y auditorías. Esa recomendación fue atendida con la emisión del Decreto 26-2024, a través del cual la CPN dejó de ser una comisión presidencial para convertirse en una entidad con respaldo legal.

Molina informó que ahora la Comisión Portuaria Nacional se constituyó en el órgano técnico designado expresamente por el Estado para verificar el cumplimiento del Código PBIP.

Agregó que, durante esta última visita, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos identificó a una autoridad nacional como su contraparte formal, con la cual podrá coordinar, colaborar y trabajar en conjunto. Antes, esa figura no estaba formalmente reconocida, aunque recaía en la propia CPN.

A su juicio, el principal logro es que ahora ambos gobiernos cuentan con autoridades contrapartes designadas, algo que no existía en las evaluaciones anteriores.

Destaca coordinación interinstitucional en puertos

Entre los principales mensajes del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG), Leonel Molina destacó que se enmarcó la relación de cooperación bilateral entre ambos gobiernos, la cual se ha estrechado en los últimos dos años a raíz del intercambio institucional, situación que ya ha sido formalizada.

Afirmó que el principal mensaje de la delegación fue una nota positiva, al reconocer que el Gobierno de Guatemala ha logrado avances significativos, especialmente en las facultades conferidas a la Comisión Portuaria Nacional.

Entre esos avances, señaló la instalación del Registro Nacional de Protección Portuaria, que recopila la información de todos los oficiales de protección, así como la creación de una disposición administrativa que regula y norma dicho sistema.

Además, se destacó la definición del proceso para realizar auditorías —ya establecidas— y el fortalecimiento de las capacidades de los oficiales de protección de las instalaciones portuarias.

Como un reconocimiento especial, el USCG resaltó la existencia de una coordinación interinstitucional entre la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de la Defensa —en su calidad de autoridad marítima— y el Instituto Guatemalteco de Migración, todos integrados en un equipo auditor interinstitucional.

Guatemala digitalizará control de acceso a puertos

Molina indicó que se acordaron tareas a desarrollar a futuro.

Explicó que se presentó un conjunto de proyectos contenidos en el plan estratégico institucional de la autoridad designada. Entre ellos destaca la fase dos de la plataforma del Registro Nacional de Protección Portuaria, que busca digitalizar todos los procesos de evaluación mediante expedientes electrónicos.

Con esta plataforma, los auditores de protección contarían con firma electrónica, los oficiales recibirían notificaciones y mensajería digital, y toda la información quedaría respaldada en un expediente único.

Añadió que la herramienta también incluiría un módulo proyectado para tener interconectividad con sistemas de validación de licencias de los conductores que ingresan a instalaciones portuarias, así como para identificar a los peatones. Este sistema estaría vinculado con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través del Registro Fiscal de Vehículos, para asociar las placas con sus titulares.

El objetivo es construir una base de datos nacional que integre, en tiempo real, la información de todas las personas —peatones y conductores— que ingresan a las instalaciones portuarias, como parte de una buena práctica recomendada por Estados Unidos, similar al registro federal que se aplica en puertos y aeropuertos de ese país.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, Molina resaltó la posibilidad de implementar cursos y visitas técnicas bilaterales, así como compartir los avances de Estados Unidos en ciberseguridad aplicada a sistemas vinculados con instalaciones portuarias. Esta experiencia, dijo, serviría como guía para que Guatemala avance en ese ámbito.