Fuerza de Tarea verificará mercancías en Puerto Santo Tomas de Castilla y combatirá al crimen organizado

En el puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal, se llevó a cabo la instalación de la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio, con la que se busca mejorar los controles y la verificación de las mercancías que ingresan al país, así como desarrollar nuevas medidas y estrategias para combatir el contrabando y el narcotráfico. Esto, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

En el acto estuvieron presentes el presidente Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; Werner Ovalle, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, así como autoridades de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla.

La fuerza de tarea está integrada por elementos de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, el Ejército de Guatemala y la SAT, en coordinación con el gobierno estadounidense, que brinda apoyo a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Según indicó el presidente Bernardo Arévalo, existe un compromiso del Estado para combatir el crimen organizado, y las incautaciones recientes de droga demuestran el resultado del trabajo que se realiza en este sentido.

“La incautación de casi cinco toneladas de droga en Puerto Quetzal hace apenas unos días es ilustrativa de alguna manera del momento en que nos encontramos”, afirmó el mandatario.

En este sentido, el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John Barrett, indicó: “cuando la seguridad de los puertos en Guatemala mejora, la seguridad de los Estados Unidos también mejora”, al resaltar que esto es parte de los avances logrados desde la firma del acuerdo interinstitucional entre ambas naciones desde el 2023.

Barrett también destacó el apoyo que brindan las unidades caninas K9 y las nuevas instalaciones para su alojamiento en la portuaria. Estos perros entrenados fueron donados por el gobierno de EE. UU., y tienen un papel fundamental en la detección de mercadería de contrabando, drogas y otros ilícitos que podrían ingresar a las instalaciones del puerto.

Estado recibe utilidades

Además de la instalación de la fuerza de tarea, también se realizó la entrega de utilidades al Estado de Guatemala correspondientes al 2025, por parte de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).

José de la Peña, presidente de la junta directiva de la empresa portuaria, indicó que las utilidades generadas en el 2025 ascienden a Q101 millones 379 mil 279.54, de las cuales le correspondieron al Estado de Guatemala Q7 millones 96 mil 549.57.

Además de las utilidades entregadas al Estado, la portuaria también hizo entrega de utilidades a los trabajadores de Empornac por un monto de Q20 millones 275 mil 855.90. También se entregaron utilidades a varias municipalidades de Izabal, entre ellas la comuna de Puerto Barrios, que recibió Q5 millones 68 mil 963.98, mientras que las municipalidades de Morales, Los Amates, El Estor y Livingston recibieron utilidades por un valor de Q2 millones 534 mil 481.99 cada una.