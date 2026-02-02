Bernardo Arévalo inaugura el ciclo escolar 2026 y afirma que han remozado 30 escuelas por día

El presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y la ministra de Educación, Anabella Giracca, inauguraron este lunes 2 de febrero el ciclo escolar 2026 en la Escuela Oficial Rural Mixta del cantón El Cerro, San Antonio Serchil, San Marcos.

Arévalo, en su intervención, mencionó la aprobación del presupuesto por parte de los diputados para desarrollar el ciclo escolar, así como la colaboración de los alcaldes, gobernadores, padres de familia y comunidades.

Añadió que todos en el país colaboran para que los estudiantes lleguen a las aulas y “ser felices, porque en las escuelas los niños vienen a ser felices”.

Dijo que con la actividad en San Antonio Serchil se inauguró el ciclo escolar en toda Guatemala, un territorio diverso en el que viven millones de personas, en su mayoría niños, niñas y jóvenes.

Afirmó que han trabajado para mejorar las condiciones de las escuelas, de manera que los estudiantes sean bien recibidos y los maestros cuenten con el material necesario para impartir clases.

Según Arévalo, han trabajado para rescatar la educación del país, pues recibieron escuelas en ruinas y descuidadas. Por ello han reparado paredes, cambiado techos, mejorado la iluminación, renovado pisos, puertas, ventanas y baños, entre otros.

Agregó que también han dotado de pupitres nuevos, pizarrones y mejorado las cocinas escolares.

Afirmó que han remozado más de 22 mil escuelas en todo el país, las cuales recibirán este ciclo escolar a 1 millón 700 mil estudiantes.

Según el presidente, están remozando 30 escuelas por día, para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje.

Añadió que aún faltan edificios escolares por remozar. Anunció que están contratando a más de 28 mil maestros.

Mencionó los 524 institutos de nivel básico y diversificado habilitados para recibir a 25 mil estudiantes.

Arévalo dijo que en el 2026 regresa a varias escuelas el programa de alimentación escolar.

Indicó que el programa de salud escolar en 2025 brindó atención a 1 millón de estudiantes y dio más de 30 millones de medicamentos.

La ministra Anabella Giracca indicó que es el inicio de un ciclo distinto, porque, según dijo, Guatemala ha comenzado a reencontrarse alrededor de algo que puede unir, “incluso cuando pensamos diferente”.

“Guatemala sostiene uno de los sistemas educativos más grandes de la región, pero, además, uno de los más complejos, diverso en territorio, diverso en realidades, en idiomas, en caminos y aquí educar significa llegar a todas partes”, añadió.

Para leer más: Ciclo escolar 2026: cuándo inician las clases, descansos y evaluaciones en cada sector

Afirmó que, durante muchos años, la educación pública fue tratada como si fuera lo último en la lista y, según ella, el Ministerio de Educación estaba estancado en un lento derrape, pues hubo escuelas que se sostuvieron gracias a docentes “que hicieron milagros silenciosos y familias que creyeron, aun cuando el sistema no respondía como debía”.

Dijo que el abandono no fue solo por falta de recursos, sino también por “desunión y desesperanza”.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.