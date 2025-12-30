Ciclo escolar 2026: cuándo inician las clases, descansos y evaluaciones en cada sector

El Ministerio de Educación (Mineduc) aprobó el Calendario Escolar 2026 para Guatemala mediante los Acuerdos Ministeriales No. 4817-2025 y 4818-2025, publicados en el Diario de Centro América el 22 de diciembre de 2025. Esto es aplicable a los centros educativos del Sector Público, Privado, por Cooperativa y Municipal.

El calendario regula las actividades de Educación Escolar en todos sus niveles, ciclos y modalidades plan diario, fin de semana, anual y semestral y es de cumplimiento obligatorio para los centros educativos autorizados.

Inicio de clases 2026

Estas son las fechas oficiales establecidas por el Mineduc para el inicio del ciclo escolar 2026, diferenciadas según el sector y la modalidad educativa.

Sector público

2 febrero de 2026: inicio del período lectivo en todos los niveles y modalidades (plan diario, anual, semestral y fin de semana).

Centros privados, por cooperativa y municipales

12 de enero: inicio de clases para plan diario y semestral.

17 y 18 de enero: inicio de clases para centros con plan fin de semana (anual y semestral).

Asuetos y descansos oficiales

El calendario contempla períodos de descanso obligatorio para estudiantes y docentes, aplicables a todos los sectores educativos.

Semana Santa

30 de marzo al 5 de abril: asueto oficial para todos los sectores educativos.

Receso de medio año

24 al 30 de junio: descanso para estudiantes y docentes.

En el sector público, el receso no aplica para personal administrativo y operativo.

Evaluación de Graduandos 2026

Estas fechas regulan el proceso de registro y aplicación de la evaluación obligatoria para los estudiantes que finalizan el nivel diversificado.

Registro

23 de febrero al 7 de abril: inscripción de estudiantes para la Evaluación de Graduandos 2026, aplicable a todos los sectores.

Aplicación

Junio a agosto: desarrollo de la Evaluación de Graduandos 2026 en establecimientos públicos y privados.

Evaluación de Tercero Básico 2026

El Mineduc estableció un calendario específico para el registro y aplicación de la evaluación nacional de Tercero Básico.

Registro

1 de junio al 30 de julio: registro de estudiantes para la Evaluación de Tercero Básico.

Aplicación

1 de septiembre a octubre: realización de la evaluación a nivel nacional.

LECTURAS RELACIONADAS Edades para preprimaria 2026: qué exige el Mineduc y cómo saber si su hijo cumple los requisitos

Práctica supervisada por sector

La práctica supervisada forma parte del proceso de graduación y cuenta con fechas diferenciadas según el tipo de establecimiento educativo.

Sector público

1 de octubre: inicio de la práctica supervisada para estudiantes graduandos de todas las modalidades.

Centros privados, por cooperativa y municipales

1 de septiembre: inicio de la práctica supervisada para estudiantes graduandos en todas las modalidades.

Cierre del ciclo escolar 2026

El cierre del período lectivo se realizará de forma escalonada, de acuerdo con el sector, la modalidad y el plan de estudios.

Sector público

25 de octubre: último día de clases para plan fin de semana.

30 de octubre: último día de clases para plan diario.

Centros privados, por cooperativa y municipales

15 de octubre: último día de clases para plan diario anual.

17 y 18 de octubre: último día de clases para plan fin de semana anual.

6 de noviembre: cierre del plan diario semestral.