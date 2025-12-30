¿Cuánto ganarán los maestros en el 2026? Publican salarios oficiales según categoría de contratación en el Mineduc

ECONOMÍA

¿Cuánto ganarán los maestros en el 2026? Publican salarios oficiales según categoría de contratación en el Mineduc

El Gobierno confirma los salarios del magisterio para el 2026, que incluyen el incremento del 5%, según el Acuerdo Gubernativo 262-2025.

|

time-clock

Escuela Oficial Rural Mixta de aldea Saquija San Juan Chamelco municipio de Alta Verapaz es una de las escuelas que si estn dando clases normales aunque les dicen a los maestros que tienen que integrarse a la protesta en el plaza de la constitucin de la ciudad de Guatemala. Prensa Libre: Erick Avila 15/06/2025

El Gobierno publicó los salarios que recibirán los maestros durante el 2026, como parte de la planificación presupuestaria del próximo año. (Prensa Libre: Erick Ávila)

El Gobierno de Guatemala publicó este martes 30 de diciembre en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 262-2025, que oficializa los salarios de docentes, técnicos y administrativos para 2026

La norma, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Educación (Mineduc), entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y contiene el incremento del 5% anunciado en 2025, vigente desde el 1 de junio de ese año

El acuerdo define los sueldos básicos por niveles educativos y funciones, así como las condiciones para contratos y escalafones vigentes durante todo el año fiscal 2026.

LECTURAS RELACIONADAS

Inicio de Clases del ciclo escolar 2019 en la Escuela oficial Rural Mixta N.o 590 La Ceiba ubicada en el kilometro 13.5 carretera al Atlantico jornada Matutina y Vespertina. Fotografía: Erick Avila. 07/01/2019

Edades para preprimaria 2026: qué exige el Mineduc y cómo saber si su hijo cumple los requisitos

chevron-right

Salarios en educación preprimaria y primaria 

El Acuerdo 262-2025 establece los sueldos básicos mensuales para docentes y directivos en los niveles de preprimaria y primaria, con diferencias según especialización. 

Cargo Salario base mensual Observaciones 
Docentes – Preprimaria/párvulos Q4,558 + Escalafón según clasificación 
Directores – Preprimaria/párvulos Q4,558 + Escalafón 
Docentes – Primaria Q4,558 + Escalafón 
Directores – Primaria Q4,558 + Escalafón 
Maestros especializados rurales Q4,490 + Escalafón 
Docentes empíricos Q4,452 + Escalafón 
Directores sin título/certificación Q4,452 Sin escalafón 

Salarios para directores de escuelas tipo federación o laboratorio 

Los directores de escuelas tipo federación o laboratorio percibirán el salario asignado en el Presupuesto Analítico de Sueldos, siempre que no sea inferior al básico de primaria. 

En caso contrario, se aplicará el salario base de Q4,558 más escalafón. 

Educación postprimaria: salarios según cátedras 

Para niveles como secundaria, normal, vocacional y técnica, el salario depende del número de períodos semanales asignados a cada docente tanto para los catedráticos del Mineduc como para los que laboran en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). 

Períodos semanales Salario mensual (Mineduc) Salario mensual (MCD) 
Q162 Q97 
Q324 Q194 
Q482 Q291 
Q644 Q388 
Q807 Q485 
Q969 Q582 
Q1,127 Q679 
Q1,291 Q776 
Q1,450 Q873 
10 Q1,612 Q970 
11 Q1,773 Q1,067 
12 Q1,935 Q1,164 
13 Q2,095 Q1,261 
14 Q2,259 Q1,358 
15 Q2,417 Q1,455 
16 Q2,580 Q1,552 
17 Q2,741 Q1,649 
18 Q2,903 Q1,746 
19 Q3,062 Q1,843 
20 Q3,225 Q1,940 
21 Q3,385 Q2,037 
22 Q3,546 Q2,134 
23 Q3,708 Q2,231 
24 Q3,868 Q2,328 
25 Q4,031 Q2,425 
26 Q4,193 Q2,522 
27 Q4,354 Q2,619 
28 Q4,512 Q2,716 
29 Q4,676 Q2,813 
30 (Tiempo completo) Q4,836 Q2,910 
Salario de catedráticos del año 2026, según tabla publicada en el Acuerdo Gubernativo 262-2025 del Ministerio de Finanzas Públicas (Elaboración Propia)

LECTURAS RELACIONADAS

Los días transcurren con normalidad en las aulas del Instituto Mixto Básico y Diversificado por Cooperativa de Enseñanza del Municipio de San Jorge Zacapa, uno de los municipios catalogados en el mapa electoral como zona roja y puntos de conflicto electoral por el TSE. foto Carlos Hernández 29/01/2023

Mineduc prevé invertir Q438 millones al año para abrir 500 institutos en el 2026

chevron-right

Catedráticos de Educación Física y Educación Estética

El Acuerdo Gubernativo 262-2025 también define los salarios específicos para catedráticos de educación física y estética de las Escuelas de Educación Preprimaria y Primaria cuyos ingresos varían según la jornada laboral

  • Catedrático tiempo completo
    • Ministerio de EducaciónQ4,836 mensuales
  • Profesores que imparten una cátedra de 5 periodos semanales
    • Ministerio de Educación: Q807 mensuales

Salarios de personal docente y técnico (renglón 021) 

El acuerdo también fija los sueldos iniciales para personal docente técnico y administrativo, clasificados bajo el renglón presupuestario 021

Cargo Salario mensual 
Técnico Auxiliar (10 h fin de semana) Q1,527 
Técnico Auxiliar (3 h diarias) Q2,291 
Técnico Auxiliar Q3,819 
Docente Auxiliar Q3,936 
Facilitador Itinerante Q5,073 
Técnico de NUFED Q3,899 
Técnico Auxiliar II (10 h fin de semana) Q1,618 
Técnico Auxiliar II (3 h diarias) Q2,427 
Técnico Auxiliar II Q4,044 
Técnico Educación Extraescolar I Q3,899 
Técnico Educación Extraescolar II Q4,259 
Técnico Itinerante Ed. Extraescolar Q4,259 
Salario de catedráticos del año 2026, según tabla publicada en el Acuerdo Gubernativo 262-2025 del Ministerio de Finanzas Públicas (Elaboración Propia)

Profesores contratados como Técnicos especializados en telesecundaria

Los catedráticos que están catalogados como técnicos especializados en telesecundaria, contratados bajo renglón 022, tendrán un salario base de Q3,307 mensuales.

El acuerdo indica que cualquier ajuste salarial acordado con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se pagará como bono adicional.

Contratos, compatibilidad y disposiciones adicionales

El Acuerdo Gubernativo 262-2025 faculta a las autoridades del Mineduc y del Ministerio de Cultura y Deportes para prorrogar contratos del personal contratado bajo renglón 021, siempre que exista asignación presupuestaria y la prestación de servicios sea necesaria.

Se prohíbe el incremento salarial fuera de los ajustes autorizados, y se establece que los docentes que laboren en dos niveles educativos solo podrán percibir el escalafón más favorable.

También se permite ocupar más de un cargo, siempre que no exista incompatibilidad horaria ni afecte la prestación del servicio educativo.

Estos salarios servirán como base para la ejecución presupuestaria y el pago de salarios de los catedráticos durante todo el año 2026.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Centros Educativos Contratación maestros Educación en Guatemala Maestros Mineduc Minfin Ministerio de cultura y deportes Ministerio de Educación Sindicato de Maestros 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS