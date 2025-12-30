ECONOMÍA
¿Cuánto ganarán los maestros en el 2026? Publican salarios oficiales según categoría de contratación en el Mineduc
El Gobierno confirma los salarios del magisterio para el 2026, que incluyen el incremento del 5%, según el Acuerdo Gubernativo 262-2025.
El Gobierno publicó los salarios que recibirán los maestros durante el 2026, como parte de la planificación presupuestaria del próximo año. (Prensa Libre: Erick Ávila)
El Gobierno de Guatemala publicó este martes 30 de diciembre en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 262-2025, que oficializa los salarios de docentes, técnicos y administrativos para 2026.
La norma, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Educación (Mineduc), entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y contiene el incremento del 5% anunciado en 2025, vigente desde el 1 de junio de ese año.
El acuerdo define los sueldos básicos por niveles educativos y funciones, así como las condiciones para contratos y escalafones vigentes durante todo el año fiscal 2026.
Salarios en educación preprimaria y primaria
El Acuerdo 262-2025 establece los sueldos básicos mensuales para docentes y directivos en los niveles de preprimaria y primaria, con diferencias según especialización.
|Cargo
|Salario base mensual
|Observaciones
|Docentes – Preprimaria/párvulos
|Q4,558
|+ Escalafón según clasificación
|Directores – Preprimaria/párvulos
|Q4,558
|+ Escalafón
|Docentes – Primaria
|Q4,558
|+ Escalafón
|Directores – Primaria
|Q4,558
|+ Escalafón
|Maestros especializados rurales
|Q4,490
|+ Escalafón
|Docentes empíricos
|Q4,452
|+ Escalafón
|Directores sin título/certificación
|Q4,452
|Sin escalafón
Salarios para directores de escuelas tipo federación o laboratorio
Los directores de escuelas tipo federación o laboratorio percibirán el salario asignado en el Presupuesto Analítico de Sueldos, siempre que no sea inferior al básico de primaria.
En caso contrario, se aplicará el salario base de Q4,558 más escalafón.
Educación postprimaria: salarios según cátedras
Para niveles como secundaria, normal, vocacional y técnica, el salario depende del número de períodos semanales asignados a cada docente tanto para los catedráticos del Mineduc como para los que laboran en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).
|Períodos semanales
|Salario mensual (Mineduc)
|Salario mensual (MCD)
|1
|Q162
|Q97
|2
|Q324
|Q194
|3
|Q482
|Q291
|4
|Q644
|Q388
|5
|Q807
|Q485
|6
|Q969
|Q582
|7
|Q1,127
|Q679
|8
|Q1,291
|Q776
|9
|Q1,450
|Q873
|10
|Q1,612
|Q970
|11
|Q1,773
|Q1,067
|12
|Q1,935
|Q1,164
|13
|Q2,095
|Q1,261
|14
|Q2,259
|Q1,358
|15
|Q2,417
|Q1,455
|16
|Q2,580
|Q1,552
|17
|Q2,741
|Q1,649
|18
|Q2,903
|Q1,746
|19
|Q3,062
|Q1,843
|20
|Q3,225
|Q1,940
|21
|Q3,385
|Q2,037
|22
|Q3,546
|Q2,134
|23
|Q3,708
|Q2,231
|24
|Q3,868
|Q2,328
|25
|Q4,031
|Q2,425
|26
|Q4,193
|Q2,522
|27
|Q4,354
|Q2,619
|28
|Q4,512
|Q2,716
|29
|Q4,676
|Q2,813
|30 (Tiempo completo)
|Q4,836
|Q2,910
Catedráticos de Educación Física y Educación Estética
El Acuerdo Gubernativo 262-2025 también define los salarios específicos para catedráticos de educación física y estética de las Escuelas de Educación Preprimaria y Primaria cuyos ingresos varían según la jornada laboral
- Catedrático tiempo completo
- Ministerio de Educación: Q4,836 mensuales
- Profesores que imparten una cátedra de 5 periodos semanales
- Ministerio de Educación: Q807 mensuales
Salarios de personal docente y técnico (renglón 021)
El acuerdo también fija los sueldos iniciales para personal docente técnico y administrativo, clasificados bajo el renglón presupuestario 021.
|Cargo
|Salario mensual
|Técnico Auxiliar (10 h fin de semana)
|Q1,527
|Técnico Auxiliar (3 h diarias)
|Q2,291
|Técnico Auxiliar
|Q3,819
|Docente Auxiliar
|Q3,936
|Facilitador Itinerante
|Q5,073
|Técnico de NUFED
|Q3,899
|Técnico Auxiliar II (10 h fin de semana)
|Q1,618
|Técnico Auxiliar II (3 h diarias)
|Q2,427
|Técnico Auxiliar II
|Q4,044
|Técnico Educación Extraescolar I
|Q3,899
|Técnico Educación Extraescolar II
|Q4,259
|Técnico Itinerante Ed. Extraescolar
|Q4,259
Profesores contratados como Técnicos especializados en telesecundaria
Los catedráticos que están catalogados como técnicos especializados en telesecundaria, contratados bajo renglón 022, tendrán un salario base de Q3,307 mensuales.
El acuerdo indica que cualquier ajuste salarial acordado con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se pagará como bono adicional.
Contratos, compatibilidad y disposiciones adicionales
El Acuerdo Gubernativo 262-2025 faculta a las autoridades del Mineduc y del Ministerio de Cultura y Deportes para prorrogar contratos del personal contratado bajo renglón 021, siempre que exista asignación presupuestaria y la prestación de servicios sea necesaria.
Se prohíbe el incremento salarial fuera de los ajustes autorizados, y se establece que los docentes que laboren en dos niveles educativos solo podrán percibir el escalafón más favorable.
También se permite ocupar más de un cargo, siempre que no exista incompatibilidad horaria ni afecte la prestación del servicio educativo.
Estos salarios servirán como base para la ejecución presupuestaria y el pago de salarios de los catedráticos durante todo el año 2026.