¿Cuánto ganarán los maestros en el 2026? Publican salarios oficiales según categoría de contratación en el Mineduc

El Gobierno de Guatemala publicó este martes 30 de diciembre en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 262-2025, que oficializa los salarios de docentes, técnicos y administrativos para 2026.

La norma, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Educación (Mineduc), entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y contiene el incremento del 5% anunciado en 2025, vigente desde el 1 de junio de ese año.

El acuerdo define los sueldos básicos por niveles educativos y funciones, así como las condiciones para contratos y escalafones vigentes durante todo el año fiscal 2026.

Salarios en educación preprimaria y primaria

El Acuerdo 262-2025 establece los sueldos básicos mensuales para docentes y directivos en los niveles de preprimaria y primaria, con diferencias según especialización.

Cargo Salario base mensual Observaciones Docentes – Preprimaria/párvulos Q4,558 + Escalafón según clasificación Directores – Preprimaria/párvulos Q4,558 + Escalafón Docentes – Primaria Q4,558 + Escalafón Directores – Primaria Q4,558 + Escalafón Maestros especializados rurales Q4,490 + Escalafón Docentes empíricos Q4,452 + Escalafón Directores sin título/certificación Q4,452 Sin escalafón

Salarios para directores de escuelas tipo federación o laboratorio

Los directores de escuelas tipo federación o laboratorio percibirán el salario asignado en el Presupuesto Analítico de Sueldos, siempre que no sea inferior al básico de primaria.

En caso contrario, se aplicará el salario base de Q4,558 más escalafón.

Educación postprimaria: salarios según cátedras

Para niveles como secundaria, normal, vocacional y técnica, el salario depende del número de períodos semanales asignados a cada docente tanto para los catedráticos del Mineduc como para los que laboran en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

Períodos semanales Salario mensual (Mineduc) Salario mensual (MCD) 1 Q162 Q97 2 Q324 Q194 3 Q482 Q291 4 Q644 Q388 5 Q807 Q485 6 Q969 Q582 7 Q1,127 Q679 8 Q1,291 Q776 9 Q1,450 Q873 10 Q1,612 Q970 11 Q1,773 Q1,067 12 Q1,935 Q1,164 13 Q2,095 Q1,261 14 Q2,259 Q1,358 15 Q2,417 Q1,455 16 Q2,580 Q1,552 17 Q2,741 Q1,649 18 Q2,903 Q1,746 19 Q3,062 Q1,843 20 Q3,225 Q1,940 21 Q3,385 Q2,037 22 Q3,546 Q2,134 23 Q3,708 Q2,231 24 Q3,868 Q2,328 25 Q4,031 Q2,425 26 Q4,193 Q2,522 27 Q4,354 Q2,619 28 Q4,512 Q2,716 29 Q4,676 Q2,813 30 (Tiempo completo) Q4,836 Q2,910 Salario de catedráticos del año 2026, según tabla publicada en el Acuerdo Gubernativo 262-2025 del Ministerio de Finanzas Públicas (Elaboración Propia)

Catedráticos de Educación Física y Educación Estética

El Acuerdo Gubernativo 262-2025 también define los salarios específicos para catedráticos de educación física y estética de las Escuelas de Educación Preprimaria y Primaria cuyos ingresos varían según la jornada laboral

Catedrático tiempo completo Ministerio de Educación : Q4,836 mensuales



Profesore s que imparten una cátedra de 5 periodos semanales Ministerio de Educación: Q807 mensuales

s que imparten una cátedra de 5 periodos semanales

Salarios de personal docente y técnico (renglón 021)

El acuerdo también fija los sueldos iniciales para personal docente técnico y administrativo, clasificados bajo el renglón presupuestario 021.

Cargo Salario mensual Técnico Auxiliar (10 h fin de semana) Q1,527 Técnico Auxiliar (3 h diarias) Q2,291 Técnico Auxiliar Q3,819 Docente Auxiliar Q3,936 Facilitador Itinerante Q5,073 Técnico de NUFED Q3,899 Técnico Auxiliar II (10 h fin de semana) Q1,618 Técnico Auxiliar II (3 h diarias) Q2,427 Técnico Auxiliar II Q4,044 Técnico Educación Extraescolar I Q3,899 Técnico Educación Extraescolar II Q4,259 Técnico Itinerante Ed. Extraescolar Q4,259 Salario de catedráticos del año 2026, según tabla publicada en el Acuerdo Gubernativo 262-2025 del Ministerio de Finanzas Públicas (Elaboración Propia)

Profesores contratados como Técnicos especializados en telesecundaria

Los catedráticos que están catalogados como técnicos especializados en telesecundaria, contratados bajo renglón 022, tendrán un salario base de Q3,307 mensuales.

El acuerdo indica que cualquier ajuste salarial acordado con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se pagará como bono adicional.

Contratos, compatibilidad y disposiciones adicionales

El Acuerdo Gubernativo 262-2025 faculta a las autoridades del Mineduc y del Ministerio de Cultura y Deportes para prorrogar contratos del personal contratado bajo renglón 021, siempre que exista asignación presupuestaria y la prestación de servicios sea necesaria.

Se prohíbe el incremento salarial fuera de los ajustes autorizados, y se establece que los docentes que laboren en dos niveles educativos solo podrán percibir el escalafón más favorable.

También se permite ocupar más de un cargo, siempre que no exista incompatibilidad horaria ni afecte la prestación del servicio educativo.

Estos salarios servirán como base para la ejecución presupuestaria y el pago de salarios de los catedráticos durante todo el año 2026.