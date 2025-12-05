Edades para preprimaria 2026: qué exige el Mineduc y cómo saber si su hijo cumple los requisitos

El Ministerio de Educación (Mineduc) reiteró que para el ciclo escolar 2026 se mantienen los criterios tradicionales de edad para ingresar a la preprimaria, luego de que una directriz temporal, emitida a finales de octubre de 2025, provocara confusión y preocupación entre docentes y padres de familia.

La instrucción original cambiaba la fecha límite para cumplir la edad requerida del 30 de junio al 31 de marzo de 2026, lo que para muchos padres dejó a varios niños sin posibilidad de inscripción y generó inconformidad. El oficio fue anulado el 25 de noviembre, con lo que se retomó la normativa habitual.

Durante los días en que la medida estuvo vigente, varios centros públicos rechazaron inscripciones por “no cumplir el perfil”, y docentes señalaron que algunos estudiantes deberán esperar hasta el 26 de enero de 2026 para optar a una matrícula, si encuentran cupo.

Edades oficiales de ingreso para el ciclo 2026

El Mineduc confirmó que las edades para cada grado permanecen sin cambios:

Párvulos 1: 4 años cumplidos al 30 de junio del ciclo escolar 2026

Párvulos 2: 5 años cumplidos al 30 de junio del ciclo escolar 2026

Párvulos 3: 6 años cumplidos al 30 de junio del ciclo escolar 2026

Este criterio vuelve a aplicarse en todos los sectores educativos y se alinea con los ciclos anteriores.

Inscripciones para 2026: fechas, atención y cupos

Las inscripciones para estudiantes de primer ingreso continúan con normalidad y reabrirán en enero de 2026.

El Ministerio confirmó que:

El proceso se realizará directamente en los centros educativos.

Estará habilitado para todos los niños sin registro previo en el sistema.

Los programas de apoyo, es decir, alimentación escolar, útiles, materiales educativos y gratuidad están garantizados desde el primer día de clases, el 2 de febrero.

Supervisores educativos señalan que, si un establecimiento no tiene capacidad para atender a más alumnos, la supervisión debe asignar otro centro cercano.

Efectos de la confusión: reubicaciones y procesos duplicados

La instrucción de octubre generó un “doble proceso”, según supervisores, porque varios niños inscritos bajo el criterio habitual.

Además, el cambio ocurrió cuando muchos docentes ya estaban de vacaciones, lo que complicó el seguimiento del proceso.

¿Por qué se planteó el cambio de edad?

El Mineduc explicó que la propuesta buscaba que los estudiantes de un mismo grado tuvieran mayor homogeneidad en madurez cognitiva y social, lo que facilitaría los procesos de adaptación, lectoescritura y desarrollo de habilidades.

No obstante, la diferencia entre el 31 de marzo y el 30 de junio representa solo tres meses, un margen considerado insuficiente para justificar el impacto administrativo y social del cambio repentino. Por ello, la institución decidió dejar sin efecto la modificación.

Habrá cambios para el ciclo 2027

El Ministerio de Educación informó que, por ahora, no se prevén modificaciones en los criterios de edad para el ciclo 2027.

Cualquier ajuste futuro deberá ser socializado con anticipación y mediante un proceso de diálogo con la comunidad educativa para evitar escenarios similares.