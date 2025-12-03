Marcha atrás en cambio de edad complica inscripciones de primer ingreso para preprimaria

A finales de octubre pasado, el Ministerio de Educación (Mineduc) emitió un oficio que modificaba la edad de ingreso de los nuevos estudiantes a la preprimaria en todos los sectores. La directriz quedó sin efecto mediante otro oficio, fechado el 25 de noviembre. A criterio de docentes, los días en que la medida estuvo vigente dejaron a niños sin oportunidad de inscribirse este año para ciclo del 2026 en el sector público, por no llenar el perfil solicitado. Ahora tendrán que esperar al próximo 26 de enero para matricularse, si encuentran cupo.

La edad para ingresar al preescolar es: Párvulos 1, 4 años; Párvulos 2, 5 años, y Párvulos 3, 6 años.

La primera instrucción de la Dirección General de Currículo (Digecur) establecía que los niños debían haber alcanzado la edad correspondiente a su nivel educativo al 31 de marzo del ciclo escolar vigente, por lo que quienes cumplían los años requeridos en los meses siguientes quedaban fuera.

Dicha disposición se justificaba en que “diferencias de edad de pocos meses pueden representar un impacto significativo en el desarrollo de la madurez emocional y social de los niños”.

La medida fue criticada por docentes en redes sociales, quienes señalaron que muchos menores se quedarían sin oportunidad de ingresar a preprimaria y que esto atrasaría su aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades que se adquieren en dicho nivel educativo.

Padres de familia también manifestaron malestar y rechazaron la directriz al considerar que impedía el derecho a la educación de sus hijos al no permitir su inscripción por la edad.

Un nuevo oficio cambió la disposición y se retoma que los estudiantes de primer ingreso para preprimaria deben tener la edad requerida al 30 de junio del ciclo escolar vigente. Asimismo, queda establecido que los niños que cumplan 7 años antes de dicha fecha pueden ingresar a primero primaria.

Yovani Tecún Ordóñez, secretario general del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala (SMG), señaló que el primer corte de inscripciones para el 2026 cerró el 27 de noviembre; sin embargo, por las modificaciones de la edad para cada nivel, junto con otras organizaciones, solicitaron una prórroga, y el cierre en el Sistema de Registros Educativos (Sire) será este 5 de diciembre.

Un supervisor educativo indicó que la instrucción del Mineduc “no fue clara” y representó un doble proceso, porque muchos niños que lograron inscribirse en noviembre tendrán que ser trasladados a otro nivel. Por ejemplo, si el menor tiene 4 años y fue ingresado en Párvulos 1, pero cumple 5 en mayo del 2026, debe ser matriculado en Párvulos 2.

“Dan una orden y luego una contraorden, y lo hacen fuera de tiempo”, dijo, pues los docentes ya están de vacaciones, por lo que no realizarán inscripciones esta semana.

Agregó que matricular a los estudiantes en noviembre permite tomarlos en cuenta en los programas de apoyo —alimentación escolar, dotación de útiles y materiales educativos, gratuidad de la educación— desde el primer día de clases, el 2 de febrero próximo.

Problema de cupo

El proceso de inscripciones continúa el 26 de enero del 2026; sin embargo, no hay garantía de que haya cupo en el establecimiento que los padres de familia hayan elegido para matricular a sus hijos, según docentes. Esto se vuelve un problema, pues dejaría fuera del sistema educativo a los niños que no encuentren espacio para inscribirse el próximo año.

“Ante la circular que salió sobre el tema de la edad, muchos papás se desmotivaron y no fueron a inscribir a sus niños, tomando en cuenta que para ellos es más fácil esperar, porque ya con seis años y seis meses entrarían de una vez al primer grado. Ellos lo ven como que desperdiciarían un año. Hay gente que aún no conoce que dicha circular quedó sin efecto”, dijo Tecún Ordóñez.

Agregó que encontrar cupo el próximo año será “difícil”, y lo que los maestros hacen en estos casos es orientar a los padres a que acudan a otro establecimiento donde haya espacio, pero esto implica que salgan a otro sector o comunidad, y, al final, opten por ya no matricular a sus hijos.

Cursar la preprimaria es importante para los niños, ya que es un período de adaptación escolar en el que se trabaja la lateralidad, espacialidad y motricidad gruesa y fina, capacidades básicas para aprender a escribir y leer, señaló Tecún Ordóñez.

¿Por qué el cambio?

De acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Mineduc, la intención del cambio obedeció a que “técnicamente” es más apropiado que los niños ingresen a una edad adecuada, con la madurez cognitiva y social para el grado que les corresponde cursar.

Sin embargo, los padres de familia rechazaron la directriz, por lo que la cartera decidió “dejar la norma como estaba”, y si en un futuro se retoma la modificación de la edad para preprimaria, se hará un trabajo de sensibilización y comunicación previo con los padres y con los docentes para que comprendan los beneficios de que los estudiantes ingresen a un grado a mayor edad.

Cabrera asegura que los niños de primer ingreso que no lograron inscribirse este año en el sector público podrán hacerlo sin problema en enero.

“Todos deben tener cupo. Si en alguna escuela hay más alumnos de los que pueden atender, los directores tienen que informarlo a la supervisión y esta debe encontrar otro centro educativo cercano en el distrito para que puedan ser atendidos”, agregó el funcionario, quien afirmó que los programas de apoyo están garantizados para todos los estudiantes desde el primer día de clases.

En descenso

La cantidad de estudiantes inscritos en preprimaria ha disminuido en el último trienio. Entre el 2023 y el 2025, la matrícula cayó un 1.52%, al pasar de 2 millones 122 mil 671 inscritos en el 2023 a 2 millones 90 mil 410 en el ciclo actual.

Según el Mineduc, el descenso está relacionado con la desaceleración del crecimiento demográfico. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre el 2014 y el 2024 hubo una caída absoluta de 86 mil 939 nacimientos.