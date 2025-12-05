¿En qué departamentos de Guatemala nacen más niños, cuáles son los meses con picos más altos y qué edad tienen la mayoría de madres?

Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que Guatemala ha experimentado una sostenida disminución en la cantidad de nacimientos durante la última década. En los últimos tres años los nacimientos reportados son:

2022: 345 mil 869 nacimientos

2023: 342 mil 694 nacimientos

2024: 299 mil 256 nacimientos

Sin embargo, pese a la reducción en la natalidad, los patrones internos se mantienen prácticamente intactos. La estacionalidad, la distribución por sexo y la edad predominante de las madres continúan mostrando una notable estabilidad.

Menos nacimientos, mismos patrones

La comparación de los últimos tres años deja un mensaje claro: Guatemala tiene menos hijos cada año, pero el comportamiento reproductivo conserva la misma lógica interna.

Según analistas, esta continuidad facilita la planificación de políticas de salud, educación y protección social, ya que permite prever tendencias con mayor precisión.

Según el especialista Rubén Darío Narciso Cruz, de Unicef Guatemala, la caída en la natalidad comenzó en 2015 y fue confirmada por el Censo Nacional 2018. Explica que una reducción en los nacimientos no es necesariamente negativa, pues suele vincularse con mayores oportunidades para las mujeres, mejor acceso a educación, servicios de salud y cambios en la dinámica familiar.

Meses con más nacimientos

El análisis de Prensa Libre revela que, en los últimos tres años, agosto, septiembre y octubre concentraron el mayor número de nacimientos, manteniendo una tendencia sólida de estacionalidad.

Septiembre: 29 mil 802 nacimientos en 2022; 29 mil 879 en 2023 y 27 mil 190 en 2024.

Agosto: 30 mil 347 en 2022; 29 mil 104 en 2023 y 25 mil 780 en 2024.

Octubre: 29 mil 190 en 2022; 29 mil 184 en 2023 y 26 mil 332 en 2024.

Aunque la cifra absoluta disminuye año con año, estos meses continúan siendo los picos reproductivos del país.

Meses con menos nacimientos

Los periodos de menor natalidad se concentran al inicio del año. Enero destaca como el mes con menor incidencia en los últimos tres años.

Por otra parte, mayo mantiene niveles moderados, sin alcanzar picos significativos. Esta estabilidad reafirma el patrón anual del país.

Nacen más niños que niñas

La proporción entre niños y niñas tampoco muestra variaciones relevantes. Cada año nacen más hombres que mujeres, manteniendo la proporción biológica característica:

2022: 175 mil 690 niños y 170 mil 179 niñas

2023: 174 mil 449 niños y 168 mil 245 niñas

2024: 152 mil 383 niños y 146 mil 873 niñas

Aunque los nacimientos en general disminuyen, la relación por sexo permanece estable.

La maternidad en mujeres jóvenes

Los datos analizados evidencian que la mayor parte de los nacimientos se concentra en tres grupos de edad. La jerarquía entre estos rangos se ha mantenido sin cambios, pese a la caída general de la natalidad.

2022

20–24 años: 102 mil 836

25–29 años: 85 mil 479

30–34 años: 57 mil 487

2023

20–24 años: 99 mil 540

25–29 años: 85 mil 972

30–34 años: 58 mil 987

2024

20–24 años: 84 mil 907

25–29 años: 74 mil 421

30–34 años: 51 mil 922

Esto confirma que, aun con la reducción de nacimientos, la maternidad en Guatemala continúa concentrándose en mujeres jóvenes adultas entre el rango de edad de 20 a 24 años.

La concentración de nacimientos permanece igual

Los cinco departamentos que más nacimientos registran han sido los mismos entre 2022 y 2024, lo que evidencia una distribución territorial constante:

Guatemala

Alta Verapaz

Huehuetenango

Quiché

San Marcos

Según los registros del INE, aunque sus cifras de nacimientos disminuyeron, el orden se mantuvo, consolidando a estas regiones como los principales polos de natalidad del país.

Una década de descenso continuo

Los registros del INE muestran una tendencia clara durante los últimos diez años:

2014–2018: reducción leve, con oscilaciones moderadas.

2019: inicia una caída más marcada.

2020–2021: la pandemia acelera el descenso; el acceso a servicios de salud disminuye, aumenta la incertidumbre económica y muchas familias posponen decisiones reproductivas.

2022–2024: la natalidad no se recupera y continúa bajando hasta alcanzar el mínimo histórico en 2024.

Causas y consecuencias de la baja natalidad

El especialista de Unicef explica que esta reducción de nacimientos en Guatemala responde a tres factores clave:

Urbanización acelerada, que modifica los patrones de fecundidad.

Mayor acceso a educación y salud sexual y reproductiva, que contribuye a la planificación familiar.

Migración internacional, especialmente masculina, que reduce la formación de nuevos hogares.

También reflexiona que este descenso abre una oportunidad para fortalecer la inversión en salud, educación y protección infantil; pero, al mismo tiempo, advierte que el país podría enfrentar una población envejecida y una fuerza laboral reducida si no se desarrollan políticas públicas sostenibles.