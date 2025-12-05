Tutorías por huelga del STEG podrían adoptarse como estrategia permanente, según Mineduc

El 28 de noviembre culminaron las tutorías en las escuelas afectadas por la huelga de maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). La estrategia para reafirmar los aprendizajes se implementó durante dos meses, y su funcionamiento será evaluado por el Ministerio de Educación (Mineduc) en los próximos días.

Francisco Cabrera, viceministro técnico, indicó que es la primera vez que se implementan tutorías como parte de la Estrategia de Continuidad Educativa en Casos de Suspensión de Clases Presenciales, aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 3464-2025 en septiembre pasado.

“La herramienta está lista para intervenir cuando sea necesario por cualquier otro factor. Ya tenemos todos los procedimientos administrativos y el diseño técnico que nos permitirán reaccionar más rápidamente. Esta fue la primera oportunidad en que se utilizó y, para efectos técnicos, fue la validación de la estrategia”, indicó el funcionario.

El siguiente paso será evaluar cómo funcionó, lo que ocurrirá en el resto de diciembre, para presentar un informe sobre la intervención, que incluirá la cantidad de estudiantes y centros educativos alcanzados, así como el impacto en el reforzamiento de los aprendizajes.

“La primera reacción es que su implementación fue positiva. Para muchos padres de familia, que sus hijos reciban atención en horarios no habituales es algo bueno, porque se reafirman aprendizajes y se alcanzan otros que no se lograron en condiciones regulares”, agregó Cabrera.

Los tutores utilizaron material didáctico diseñado para la estrategia y trabajaron tareas con cada estudiante, quienes las realizaron en simultáneo. Con ello se complementaron los aprendizajes adquiridos durante las clases regulares. Las tutorías se desarrollaron por las tardes, tres horas diarias, cinco días a la semana, y se extendieron más allá del calendario escolar, pues finalizaron 10 días después del cierre oficial del ciclo.

El reporte inicial señala que se contrataron cuatro mil 400 tutores para atender a los estudiantes. Estos recibieron un estipendio mensual de Q2 mil 500 y fueron contratados en el renglón 036. Fueron seleccionados del banco de datos de maestros que tiene el Mineduc, además de otros interesados en contratos temporales.

La estrategia de recuperación de aprendizajes interrumpidos por la huelga tuvo un costo de Q40 millones. No obstante, el monto definitivo será establecido en la evaluación que se hará en los próximos días.

Cabrera indicó que las tutorías se implementaron en 12 departamentos: Huehuetenango, Izabal, El Progreso, Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez, San Marcos, Alta Verapaz, Petén, Jalapa, Jutiapa y Guatemala. Estos fueron los lugares afectados por el cierre de centros educativos debido al paro del STEG, que comenzó el 19 de mayo y finalizó el 5 de agosto.

¿Se pueden recuperar los aprendizajes?

Yovani Tecún Ordóñez, secretario general del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala (SMG), considera que no es posible recuperar el tiempo y el conocimiento que los estudiantes perdieron por la huelga del grupo dirigido por Joviel Acevedo.

“No es lo mismo un tutor que un maestro de grado, que tiene una planificación establecida, actividades que están relacionadas con los avances que han tenido los niños en grados anteriores. Nosotros sabemos cuáles son sus dificultades y sus habilidades, y en base a eso trabajamos para nivelarlos”, expresó Tecún Ordóñez.

Según el reporte del Mineduc, la huelga del STEG paralizó 50 días efectivos de clases y afectó a más de 300 mil estudiantes en unas cinco mil 800 escuelas, principalmente de primaria.

“Hay que ser enfáticos: lo que estos maestros dejaron de hacer se verá reflejado en el 2026 y el 2027, y es probable que haya un retroceso en los estudiantes afectados por el paro, comparado con quienes sí estuvieron recibiendo clases durante todo el ciclo escolar. No hay estrategia que venga a recuperar realmente lo que se perdió”, añadió.

Gabriela Castro, coordinadora de la Gran Campaña por la Educación, menciona que el cierre prolongado de los centros educativos durante la pandemia de covid-19 dejó un serio rezago educativo que el Mineduc ha intentado remediar a través del plan de nivelación de los aprendizajes. Sin embargo, la suspensión de clases por la huelga de este año agrava la problemática.

Agregó que “cualquier intervención que se haga para ayudar a los niños es valiosa”, y que tener una estrategia para recuperar los aprendizajes afectados por la huelga es positivo, pero es “ambicioso” pretender que con solo dos meses de tutorías se haya reparado el daño causado a los estudiantes.

“La evaluación de la estrategia es importante, y a partir de ella se debe ver qué se puede mejorar, fortalecer o cambiar, para seguir implementándola”, señaló Castro.

Estrategia

Esta es la primera vez que se implementa la estrategia con tutores. Sin embargo, el Acuerdo Ministerial 3464-2025 establece que se pondrá en marcha cuando haya suspensión prolongada de clases presenciales en centros educativos públicos, por emergencias climáticas, sociales, coyunturales o cualquier otra situación que impida el acceso regular a las escuelas.

Según la normativa, se incluye la participación de brigadas pedagógicas integradas por personal técnico departamental, tutores pedagógicos y voluntarios. También habrá encuentros planificados entre estudiantes y el equipo educativo, y se contará con la coordinación institucional a cargo de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade).

El acuerdo indica que se priorizará el desarrollo de aprendizajes en las áreas de Comunicación y Lenguaje, Matemáticas, Medio Social y Natural, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, y Ciencias Naturales y Tecnología, según el ciclo educativo.