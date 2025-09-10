Cómo serán las tutorías de recuperación de clases perdidas por la huelga del STEG

El Ministerio de Educación (Mineduc) definió los lineamientos para la recuperación de clases perdidas por la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

Los detalles se recogen en el Acuerdo Ministerial 3464-2025, publicado en el Diario Oficial, que define la Estrategia de continuidad educativa en casos de suspensión de clases presenciales y que se aplicará en caso de paralización de manera prolongada, debido a emergencias climáticas, sociales, coyunturales o cualquier situación.

Dicha estrategia se pondrá en marcha la próxima semana para reponer el tiempo de estudio que no se impartió por el paro del STEG, que se prolongó del 19 de mayo al 4 de agosto. Fue un paro de 51 días efectivos de clases, que afectó a más de 340 mil estudiantes en unas 5 mil escuelas públicas, principalmente de la primaria.

Los componentes de la estrategia, según el acuerdo gubernativo, contemplan la participación de brigadas pedagógicas, integradas por personal técnico departamental, tutores pedagógicos y voluntarios, quienes serán actores clave en la implementación territorial. También abarca encuentros planificados entre estudiantes y el equipo educativo —jornadas pedagógicas comunitarias— y la coordinación institucional, que estará a cargo de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade).

Las tutorías se impartirán de dos a tres veces por semana, con una duración mínima de tres horas. Se realizarán preferiblemente en la escuela de cada comunidad o, en su defecto, en un espacio seguro de la localidad. Serán presenciales y con actividades para que el estudiante desarrolle en casa. Estarán organizadas por grados o ciclos educativos. En cada clase se utilizarán libros de texto y fichas de trabajo.

Se priorizará el contenido de cuatro áreas: Comunicación y Lenguaje, con enfoque en lectoescritura; Matemáticas; Medio Social y Natural, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana; y Ciencias Naturales y Tecnología.

El acuerdo indica que la implementación de la estrategia se hará por fases, que parten de un diagnóstico, planificación interinstitucional y capacitaciones de los equipos de trabajo; proceso que estará bajo continuo monitoreo. La intención es que se trabaje conforme las necesidades de cada comunidad.

En cuanto a los tutores, estos serán contratados en el renglón presupuestario 036 —retribuciones por servicios—, proceso a cargo de las Direcciones Departamentales de Educación (Dideduc).

Caso: huelga del STEG

Francisco Cabrera, viceministro de Educación, señaló que la publicación del Acuerdo Ministerial 3464-2025 era necesaria para trabajar en la recuperación de los aprendizajes perdidos por la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Sin embargo, no se limita a este caso, pues ahora la estrategia puede implementarse en cualquier momento de emergencia.

“El acuerdo lo que hace es crear la estrategia que se activará cuando sea necesario en el futuro, independientemente del motivo y en la proporción que corresponda”, indicó Cabrera. Para atender el impacto del paro magisterial que se extendió a varios departamentos, el Mineduc contratará entre 5 mil y 6 mil tutores, quienes se distribuirán conforme la necesidad de cada plantel, ya que en algunos se requerirá la intervención de varios. Para otros casos, con efecto más limitado, podría necesitarse un número menor.

Debido a la huelga del STEG se perdieron 51 días efectivos de clases; sin embargo, hubo establecimientos donde la interrupción fue menor. Ante este escenario, el Mineduc implementará la estrategia en dos categorías: una dirigida a las escuelas que suspendieron menos días —por ejemplo, 30— y otra para las que reportan una ausencia mayor.

La propuesta es que durante las mañanas los estudiantes continúen con su docente de grado el programa educativo y que, por las tardes, reciban lecciones de refuerzo durante dos o tres horas.

La cartera ha señalado que para la recuperación de los aprendizajes perdidos por el paro magisterial se destinarán Q40 millones. Esta cantidad contempla el pago a los tutores, quienes serán seleccionados entre los aspirantes registrados en los bancos de datos generados en cada convocatoria previa del Mineduc, los cuales fueron creados por municipio. Esto permitirá contar con educadores familiarizados con sus comunidades.

Será a partir de la próxima semana que se prevé iniciar con las tutorías, pero se hará de manera gradual, ya que se desarrollarán actividades de acercamiento en las comunidades afectadas a fin de obtener el aval de los padres de familia. Conforme se cuente con ese consentimiento, comenzará la recuperación de los aprendizajes. Se dará inicio en los departamentos más afectados por el paro magisterial: Huehuetenango —donde una de cada dos escuelas cerró—, Izabal, El Progreso y Jutiapa.

“Es probable que entre jueves y viernes de la próxima semana se inicie con las tutorías”, afirmó Cabrera.

La estrategia se implementará según lo establece el Acuerdo Ministerial 3464-2025; sin embargo, no se descarta que haya ajustes, como en el horario o el lugar donde se impartan las tutorías, debido a que en esta temporada llueve en horas de la tarde y algunas zonas presentan condiciones de inseguridad. En estos casos, se buscarán alternativas para garantizar la asistencia de los niños a clases.

El viceministro refirió que los materiales, los protocolos y los manuales para que las tutorías comiencen ya están disponibles. Aseguró que, hasta el momento, no han tenido resistencia por parte del STEG para implementar la estrategia.

¿Cuándo finalizarán las tutorías? Cabrera indicó que se monitoreará el desarrollo de las sesiones recibidas por los estudiantes, y que, de extenderse el programa, no pasará de la segunda quincena de diciembre, pues está diseñado para concluir en esa fecha.

Continúan sanciones

Las sanciones para los maestros que dejaron de impartir clases para apoyar la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) continúan. El viceministro del Mineduc refirió que en agosto se aplicó el descuento correspondiente a 10 días no laborados y la suspensión sin goce de salario a más de mil 500 sindicalistas. Algunos procesos se reflejarán en la nómina de septiembre, luego de que los implicados presenten pruebas de descargo, es decir, justificaciones de por qué no se presentaron a trabajar.