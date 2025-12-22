Cuándo comienzan las clases en 2026: Mineduc publica fechas para el sector público y privado

El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó este lunes 22 de diciembre, en el Diario de Centro América, los acuerdos ministeriales que establecen el calendario escolar para los sectores público y privado.

El acuerdo ministerial 4817-2025 establece que, para los centros educativos del sector público, el ciclo escolar comenzará el 2 de febrero en todos los niveles y modalidades: plan diario, anual y semestral.

Mientras que los días 7 y 8 de febrero será la inauguración del ciclo escolar para todos los niveles y modalidades del plan anual y semestral, en su modalidad de fin de semana.

El 1 de octubre está programado el inicio de prácticas supervisadas para los estudiantes graduandos de todas las modalidades de entrega educativa. Del 5 al 16 de octubre se realizará la aplicación de la evaluación extemporánea.

Según el acuerdo, el último día de clases para el plan fin de semana anual será el 25 de octubre. El último día de clases para el plan diario anual está previsto para el 30 de octubre.

Centros educativos privados, por cooperativa y municipales



El Mineduc también publicó el acuerdo ministerial 4818-2025, que establece el calendario escolar 2026 para los centros educativos privados, por cooperativa y municipales.

El 12 de enero comenzarán las clases en todos los niveles educativos, en las modalidades de plan diario anual y semestral.

Mientras que los días 17 y 18 de enero iniciarán las clases en los centros educativos con plan fin de semana, anual y semestral.

El 1 de septiembre está previsto el inicio de la práctica supervisada para estudiantes graduandos de las carreras en las que aplica, en todas las modalidades de entrega educativa.

El 15 de octubre será el último día de actividades académicas para el plan diario anual. El cierre del ciclo para el plan fin de semana anual será el 17 y 18 de octubre.

Para leer más: Cómo funcionarán los 504 institutos de nivel medio que abrirá el Mineduc el próximo año

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.