Clases siguen con normalidad pese a estado de sitio, confirma el Mineduc

El presidente Bernardo Arévalo decretó, el 18 de enero, estado de sitio en todo el territorio nacional. Esta medida excepcional exclusivamente a combatir pandillas y estructuras criminales, sin afectar a la ciudadanía ni a sus actividades diarias.

El Congreso de la República ratificó, el 19 de enero, el decreto con algunas modificaciones, sin imponer restricciones generales a la vida cotidiana ni al funcionamiento de los servicios públicos.

Las clases en Guatemala continúan desarrollándose sin interrupciones generales, pese al estado de sitio vigente en el país, confirmó el Ministerio de Educación (Mineduc).

Motines en cárceles

El 18 y 19 de enero, Guatemala vivió un fin de semana atípico debido a motines en tres cárceles del sistema penitenciario. Durante los disturbios, reos tomaron rehenes y exigieron beneficios como camas king size, aire acondicionado y permiso para pedir comida en restaurantes.

El Ministerio de gobernación reiteró que no negociaría con terroristas y, tras más de 24 horas, logró retomar el control de los centros carcelarios.

Ataques contra la PNC detonaron estado de sitio

Luego de que las autoridades retomaron el control penitenciario, se registraron 13 ataques directos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos del país.

Estos hechos llevaron al Ejecutivo a decretar el estado de sitio por 30 días, como parte de una estrategia de seguridad focalizada.

Clases solo se suspendieron un día

En el ámbito educativo, el Ejecutivo indicó que las clases fueron suspendidas únicamente el 19 de enero, sin que se haya establecido una suspensión general del ciclo escolar a nivel nacional.

Además, aclaró que esta medida se tomó como precaución preventiva para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Clases se reanudarán a partir del 20 de enero

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Educación confirmó que a partir del 20 de enero las clases se reanudaron con normalidad.

Por supuesto, esto aplica a los centros educativos que ya iniciaron el ciclo escolar, incluidos colegios privados, centros por cooperativa y establecimientos municipales

Llamado a informarse por canales oficiales

El Mineduc asegura que mantiene coordinación con las instituciones responsables de la seguridad y exhorta a padres de familia, estudiantes y docentes a mantenerse atentos a los canales oficiales, ante cualquier medida que pueda surgir.